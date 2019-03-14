Школяр із Закарпаття придумав, як робити папір з листя, і отримав за це золото в США

На американській міжнародної «Олімпіаді геніїв» перше місце в області науки зайняв школяр із Закарпаття, чиє відкриття допоможе скоротити масштаби вирубки лісів. Одинадцятикласник Валентин Фречка продемонстрував, як добути целюлозу з опалого листя.







В рамках олімпіади змагалися юні винахідники зі всього світу, а головним призом була не тільки почесна нагорода у вигляді золотої медалі, але і можливість вчитися в будь-якому вузі США зі стипендією.







Деякі ЗМІ встигли містифікувати винахідника із Закарпаття. Його називають злим генієм, який проводив досліди на кішках під час навчання у третьому класі. І скільки б Фречка не спілкувався з журналістами, деякі все ж додадуть що-небудь своє.







Насправді інтерес Валентина до науки помітили в п’ятому класі. Батьки подарували йому телескоп, пізніше юний дослідник обзавівся мікроскопом. Метод переробки листя зацікавив багатьох підприємців, адже отримана в результаті экобумага мало чим поступається звичайній: на ній можна писати і друкувати.







Спочатку Валентин експериментував, подрібнюючи листя в блендері. Вже після перших позитивних результатів він продовжив дослідження в лабораторії. Доступ туди у нього був, адже він з малих років був членом Малої академії наук України







До гучного успіху в США Валентин показав свій метод в Тунісі, Кенії та Сербії. Безумовно, він давно запатентував винахід і вже активно співпрацює із зацікавленими фірмами. А що стосується навчання в США, Фречка вважав за краще здобувати освіту на батьківщині.







Головним досягненням свого життя Фречка вважає зустріч з президентом своєї країни, а у глобальних планах у школяра створення благодійного фонду і будівництво власного заводу. До того ж він не припиняє роботу в науковій сфері, хоча і зізнається, що читає художні книги набагато більше, ніж трактати вчених.

Завдяки цьому відкриттю звичайним жителям не потрібно буде ламати голову, куди подіти величезну купу опалого листя, тим більше, що за їх спалювання загрожує значний штраф. Можливо, співробітники компаній будуть самі роз’їжджати по дворах, збираючи матеріал для экобумаги.