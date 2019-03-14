У Франції кури до смерті заклювали пробравшегося до них лиса





Інцидент стався на фермі при сільськогосподарській академії в Бретані, повідомляє ВВС.



Там лис заліз в курник, де перебували три тисячі курей. За ним автоматично зачинилися двері. Вже вранці тварину знайшли мертвим з ранами від дзьобів.



«В силу вступив стадний інстинкт і вони почали його клювати. У нього на шиї сліди від дзьобів», — розповідає керуючий ферми Паскаль Даніель



Він припускає, що лис злякався і запанікував.



«Велика група курей могла налякати лисиця. Можливо, він запанікував перед обличчям такої кількості супротивників», — говорить Даніель



Відзначається, що на фермі в Гро-Шене містять майже шість тисяч курей.