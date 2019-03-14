«Селидіввугілля» Кропачева стало найгіршим підприємством країни

Віталій Карпачов

Рейтинг найгірших державних підприємств очолив «Селидіввугілля» – через падіння видобутку та заборгованості по заробітній платі перед шахтарів. Відповідний рейтинг склало видання «Ділова столиця» на підставі даних звіту Мінекономрозвитку про результати діяльності 100 найбільших (за загальною вартістю активів) підприємств державного сектору економіки за шість місяців 2018 року.

«Селидіввугілля» відзначено як найгірше державне підприємство

України за всіма показниками Мінекономрозвитку. Протягом 2018 року це вугільне

об’єднання демонструвало найбільшу заборгованість по виплаті зарплати серед усіх

підприємств паливно-енергетичного комплексу, що призвело до численних страйків

і навіть акціях голодування робітників», – нагадують журналісти.

У свою чергу журналіст і блогер Кирило Сазонов вважає, що

причиною катастрофічної ситуації з «Селідоввугіллям» є неефективний менеджмент

керівництва шахт. «Безумовний «лідер» «Селидіввугілля» (Донецька область). Держпідприємство.

Чистий збиток за рік понад 400 млн. Падіння видобутку за рік — удвічі. Про борги по зарплаті

в об’єднанні з новин все чули… Просто зразок негативу», – написав він.

У п’ятірці найгірших також є й інші підприємства вугільної

галузі – на другому місці знаходиться «Мирноградуголь», а четверте і п’яте місця

у «Первомайськвугілля» та «Лисичанськвугілля». «План з видобутку традиційно провалений, по зарплатах

гірникам — борги. При тому, що вугілля Україні не вистачає і ми купуємо за імпортний

валюту. Хоча логічніше було б купувати свій», — пише Сазонов.

За даними ЗМІ, «Селидіввугілля» контролює Віталій Карпачов, який є креатурою першого

заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера президента Петра

Порошенко – Ігоря Кононенка.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Селидіввугілля» також знаходиться в десятці боржників по виплаті податків.

А управління Східного офісу Державної аудиторської

служби України в Донецькій області відмовилося проводити ревізію в ДП «Селидіввугілля» під

приводом того, що там проходить безстроковий страйк шахтарів, які потребують

погасити борги по зарплаті.