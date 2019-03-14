У Дніпрі в стічній ямі знайшли оброслий водоростями труп

13 березня у стічній ямі неподалік Мануйловского проспекту перехожі помітили чоловіка. Невідомий лежав у воді долілиць і не подавав ніяких ознак життя.

Тіло чоловіка побачив перехожий, що йшов по стежці вздовж стічної ями. Він же і викликав наряд поліції. Невідомий лежав біля труби обличчям вниз, а його ноги і голова практично повністю обросли водоростями. На місце викликали слідчо-оперативну групу та судмедекспертів, які й дістали померлого з води. Візуально слідів, які б свідчили про насильницьку смерть, правоохоронці на тілі померлого не виявили.

Ні документів, ні передсмертної записки у нього при собі не було, тому невідомо, чи був це нещасний випадок або чоловік покінчив з собою. Скільки він пролежав у воді — також невідомо. Всі подробиці та обставини події з’ясовуються.