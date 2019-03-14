Ходили по під’їзду: в мережі показали, як злодії викрадають машини прямо біля вашого будинку

У Харкові автомобільні злодії навчилися викрадати автомобілі за допомогою новітніх технологій. Злочинці вирішили використовувати той факт, що часто автовласники залишають ключі від машини в передпокої, недалеко від вхідних дверей. Тобто злодіям залишається проникнути в під’їзд, підійти до дверей квартири і з допомогою спеціальної апаратури вважати код розблокування замку в машині.

Камери спостереження зафіксували злодіїв, які проникли в під’їзд багатоповерхівки по вулиці Героїв Праці, 32А. Відео опубліковано в паблике «Харків 1654» у Facebook.

«Зламали ломом домофонну двері. Спочатку ходили по під’їду з апаратурою, зчитує коди ключів від машин (якщо лежать близько від дверей). А потім викрали машину, припарковану біля під’їзду», — йдеться в повідомленні.

Обговорюючи способи захисту від автокрадіїв, харків’яни сходяться на тому, що машину потрібно ставити в гаражі, а ключі зберігати в коробочці з фольги, відображає сигнал. Втім, не завадить і більш суворе покарання для викрадачів.

«Приміром, треба терміново прийняти закон: за викрадення автомобіля 25 років в’язниці, — пропонують автовласники. — Маючи такий прилад, я б подумав, а чи варто взагалі цим займатися».