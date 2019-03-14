У Росії завели справу на В’ятровича, він відповів

Слідчий комітет Росії запідозрив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича у злочині «проти миру і безпеки людства».

Про це йдеться в офіційній заяві СК, порушено кримінальну справу за фактом реабілітації нацизму (ч. 2 ст. 354.1 КК РФ).

За даними слідства, В’ятрович з кінця 2014 року і по теперішній час заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі щодо військових злочинців європейських країн. У тому числі їм заперечується приналежність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС та їх участь у воєнних злочинах проти мирного населення.

Вироком трибуналу встановлено, що «організація СС була активним учасником у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людяності», і «неможливо виділити яку-небудь частину СС, яка не брала б участі в цій злочинній діяльності».

«СС використовувалися для цілей, які згідно зі Статутом є злочинними і включають переслідування і винищення євреїв, звірства і вбивства в концентраційних таборах, ексцеси, чинені при управлінні окупованими територіями, проведення в життя програми використання рабської праці, і жорстоке поводження з військовополоненими і їх вбивства», — відзначили в СК.

Комітет вважає, що заперечення встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі фактів і, як наслідок, підсумків Другої світової війни, як і героїзація нацистських злочинців, не можуть залишитися без належної уваги.

Сам В’ятрович вже відреагував на порушення проти нього справи в РФ і назвав його «орден на арешт» . «Російська гарячка» — вона нещадна», — написав він у Facebook.