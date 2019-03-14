У Польщі почали “працевлаштовувати” роботів

Робот не хворіє і може працювати цілодобово.

Польські HR-фірма Antal і IT-компанія Pirxon створили “Агентство трудової зайнятості роботів”. Очікується, що роботи будуть обходитися дешевше низькокваліфікованих робітників.

Роботодавці у Польщі зможуть брати на роботу роботів. Вони будуть виконувати повторювані і одноманітні дії, а співробітники займуться вирішенням більш складних і відповідальних завдань.

У Польщі 165 тисяч вакансій. З метою їх заповнення HR-фірма Antal і IT-компанія Pirxon створили “Агентство трудової зайнятості роботів” (Agencja Pracy Robotów).

Воно буде поставляти роботів в різні організації: спочатку на тестування – від 7 до 40 днів, що менше терміну пошуку працівника, потім в оренду на місячну зарплату. Роботодавець не буде платити за робота соціальну страховку (ZUS) та інші внески, а тільки щомісячну заробітну плату, аналогічну тій, яку отримує звичайний працівник.

Перевагою робота є те, що він не бере відпустку, не хворіє і може працювати 24 години на добу, – зазначає Артур Скиба, керівник HR-фірми Antal.