Помер директор «Формули-1» Чарлі Уайтінг

Сьогодні, 14 березня, помер директор автоперегонів «Формула-1» Чарлі Уайтінг. Про це повідомляє прес-служба Міжнародної автомобільної федерації.

“Директор FIA “Формули-1″ Чарлі Уайтінг, на жаль, помер сьогодні вранці (14 березня 2019 року) в Мельбурні, у віці 66 років, в результаті легеневої емболії”, — вказується в повідомленні.

«З величезним сумом я дізнався про раптову смерть Чарлі. Я знав Чарлі Уайтинга багато років, і він був великим гоночним директором, центральної і неповторною фігурою у Формулі-1, яка уособлювала етику і дух цього фантастичного виду спорту. Формула-1 втратила вірного друга і харизматичного делегата в особі Чарлі», — заявив президент федерації Жан Тодт.

В федерації також відзначають, що Уайтінг помер за три дні до відкриття нового сезону, який він традиційно відкривав, керуючи стартовим світлофором на першій гонці.