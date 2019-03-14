«Росія програла і розуміє це». Про компенсації за активи «Чорноморнафтогазу» в Криму

«… Нинішнє рішення говорить про те, що юрисдикція трибуналу обґрунтовано, що зобов’язання Росії перед українськими інвесторами в Криму підтверджені. Так само як і те, що Росія незаконно експропріювала активи «Нафтогазу» в Криму. Далі буде підрахунок збитків. Сума може бути як більше, так і менше 5 млрд доларів.»

Суд при постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив, що Росія винна у втраті кримських активів «Нафтогазу України», повідомив 1 березня глава компанії Андрій Коболєв. За його словами, українській стороні вдалося довести, що юрисдикція цього трибуналу по захисту інвестицій поширюється на Крим.

До того ж, «Нафтогаз» переконав суд, що держава Росія винна і у втраті Україною активів, тобто дочірньої компанії «Чорноморнафтогаз», і повинна виплатити компенсацію. Коболєв оцінює збитки від цієї втрати в суму до 5 млрд доларів. Росія відмовилася визнати рішення суду.

Голова української компанії «Чорноморнафтогаз» Світлана Нєжнова уточнює, що шкода має бути визначений під час окремого розгляду.

— Ще в 2017 році арбітраж це справа розділив на дві частини. У першій розглядалися відповідальність Росії і юрисдикція цього суду, а у другій частині суд перейде до підрахунку збитків. Тобто нинішнє рішення говорить про те, що юрисдикція трибуналу обґрунтовано, що зобов’язання Росії перед українськими інвесторами в Криму підтверджені. Так само як і те, що Росія незаконно експропріювала активи «Нафтогазу» в Криму. Далі буде підрахунок збитків. Сума може бути як більше, так і менше 5 млрд доларів, оскільки арбітри зараз визначать графік слухань збитків. Цей розгляд може тривати півтора-два роки. Експерти «Нафтогазу» зробили попередній розрахунок, але суд залучить міжнародні консалтингові компанії, які будуть безпосередньо оцінювати втрачене майно.

Світлана Нєжнова зазначає, що дві бурові установки, захоплені Росією в Чорному морі 2014 року, не внесені у бухгалтерську звітність «Чорноморнафтогазу», а свідоцтво про право власності на них було отримано у другій половині 2014 року.

— До того ж, станом на 1 березня з моменту анексії Росією видобуто в Криму близько 9 млрд кубічних метрів газу. Це також вирішуватимуть експерти, за якою ціною вважати видобутий газ. Наскільки я розумію, він використовується для забезпечення жителів Криму. Росія продовжує його добувати, хоча темпи падають, і всі ці збитки будуть оцінені. Є рухоме майно, є флот «Чорноморнафтогазу», а є збитки, які «Нафтогаз» несе кожен день. Зараз наша компанія, зареєстрована на материковій Україні, займається розробкою родовища «Стрілецького» в Херсонській області. Воно єдине, до якого сьогодні є доступ після окупації Криму. На мій погляд, сьогоднішня копітка робота в міжнародних судах призведе до прекрасних результатів для України.

Юрист-міжнародник, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин підкреслює, що юрисдикція Третейського суду в Гаазі поширюється на розгляд подібних справ, всупереч твердженням російського Мін’юсту.

— У свій час був укладений договір на загальну захист інвестицій, а російська позиція ґрунтується на тому, що це справа для агресора — програшне. Вони ще в 2016 році це зрозуміли і в 2017-му просто не брали в ньому участі. Тепер вони будуть намагатися призупинити рішення арбітражу або ухилитися від його виконання, але в цілому у нас є багато подібних справ, де вони вели себе точно так само. Однак майже нічого не змінилося, рішення вступили в силу, а потім в національних юрисдикціях різних країн ці рішення застосовують. Тут можна привітати «Нафтогаз», це велика перемога, зокрема, «Чорноморнафтогазу», так як саме їх наполеглива позиція, яку не завадило б, до речі, перейняти іншим державним компаніям, дозволила опинитися у виграші.

Адвокат Московської колегії адвокатів, голова експертної ради з міжнародно-правових питань при російському уряді Криму Олександр Молохов вважає, що про перемогу України говорити рано:

— Ми відстежуємо цю ситуацію, і результат цієї справи далеко не ясний. Свого часу за «ЮКОСу» теж були подібні справи, але потім, врешті-решт, велике рішення на 50 млрд доларів було скасовано голландським державним судом. У Третейському арбітражі, куди звернулася Україна, її логіка, на мій погляд, кульгає, тому що не можна сидіти на двох стільцях: або ви визнаєте, що була окупація, і тоді вимагаєте компенсацію, або ви все-таки говорите, що це не українська територія. Не можна одночасно у різних процесах займати досить дивну точку зору. На мій погляд, тут кульгає логіка і здоровий глузд.

Бабін Борис не вважає ці заперечення російської сторони змістовними.

— Мені здається, вони просто намагаються говорити щось камери, приндитися, але справу вони програли і розуміють це. Процесуально вони, можливо, відтягнуть виконання на півроку-рік, так як сума велика, і для них це вже буде перемога: хоча б процентик на 20-30 мільйонів євро недоплатити. Але, по суті, вони програли. Звичайно, все може бути, але приклад «ЮКОСа»тут наводити не варто. У компанії було декілька виробництв в іноземних юрисдикціях, деякі вже виконуються.

— Я тут, швидше, песиміст. Після рішення того ж Третейського суду в Гаазі за «ЮКОСу» Росія не визнавала його юрисдикції і, зрештою, нічого не заплатила. Тому хотілося б, щоб у цій ситуації все було дещо інакше. Так що стосовно цього прецеденту я досить скептично налаштований щодо того, якими будуть остаточні результати розгляду цього спору. Що стосується Криму, Кубані побудували газопровід та максимально завантажують його недорогим паливом для місцевих споживачів в Криму. Чесно кажучи, я не бачу особливої перспективи розробки родовищ як на сухопутній частині Криму, так і на шельфі, і статистика це підтверджує. Так що особливої цінності активи «Чорноморнафтогазу» для Росії не мають — але це не означає, що їх віддадуть Україні.

Довідка: у 2014 бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені під час анексії Криму Росією. Після цього НАК «Нафтогаз України» втратив контроль над цим кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було відтворено на материковій частині України.

Раніше в ефірі радіо «Крим» російський глава Криму Сергій Аксьонов сказав, що розглядає можливість відправки захоплених під час анексії Криму бурових установок підприємства «Чорноморнафтогаз» в Сирію.

17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» і шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи у Криму. «Нафтогаз» ініціював проведення у відповідності з угодою між Кабміном України і урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій.

У вересні 2017 року головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко оцінив суму поданого позову до суду більше ніж в $5 млрд, а з відсотками — близько $7 млрд.

Олена Ремовская, опубліковано у виданні Крим.Реалії