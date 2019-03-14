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НАБУ завело справу на нардепа Омельяновича

14.03.2019

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірних даних депутатом Верховної Ради Денисом Омельяновичем (фракція “Опозиційного блоку”).

Про це повідомило джерело в бюро.

Справу відкрито 18 лютого за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Кримінальну виробництво засноване на результатах перевірки декларації депутата Національним агентством з питань запобігання корупції.

Згідно з фабулою справи, Омелянович за 2015 рік не задекларував відомості про 19 земельні ділянки та квартири, які належали йому на праві власності, а також відомості про квартиру і земельній ділянці, що належить своїй дружині.

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