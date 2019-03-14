НАБУ завело справу на нардепа Омельяновича

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірних даних депутатом Верховної Ради Денисом Омельяновичем (фракція “Опозиційного блоку”).

Про це повідомило джерело в бюро.

Справу відкрито 18 лютого за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Кримінальну виробництво засноване на результатах перевірки декларації депутата Національним агентством з питань запобігання корупції.

Згідно з фабулою справи, Омелянович за 2015 рік не задекларував відомості про 19 земельні ділянки та квартири, які належали йому на праві власності, а також відомості про квартиру і земельній ділянці, що належить своїй дружині.