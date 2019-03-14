У Києві на проспекті Леся Курбаса чотири машини потрапили в масштабне ДТП

Увечері в середу, 13 березня, на проспекті Леся Курбаса у Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Автомобіль Skoda, який їхав по проспекту Леся Курбаса у бік Окружної, не витримав дистанції і в’їхав в Volkswagen CC. Ця машина за інерцією протаранила їде попереду Nissan Leaf.

Закінчилася низка зіткнень на Volkswagen Transporter. Найменше постраждав Transporter, який отримав незначні пошкодження від зіткнення з електромобілем і поїхав з місця НП своїм ходом.

Найбільше дісталося Skoda і Volkswagen CC, у автомобілів серйозні механічні пошкодження передньої і задньої частини відповідно. На щастя, обійшлося без серйозних травм – всі учасники аварії відмовилися від госпіталізації.

Поліцейські уточнили, що зіткнення сталося навпроти станції швидкісного трамвая “Ромена Роллана”.