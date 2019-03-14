Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кандидат в Антикорупційний суд подав недостовірну декларацію

14.03.2019

У Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) і
Вища рада правосуддя направлені запити з вимогою відмовити у призначенні
Маркиану Галабале суддею Вищого антикорупційного суду. Запити направила
громадська організація «громадська рада доброчесності», повідомив адвокат
Ростислав Кравець на своїй сторінці в Facebook.

Правозахисник також подякував проекти «Рух Чесно» і
«ЧесноСуд», які допомогли отримати доступ до декларації Галабалы.

«Як виявилося, ні міжнародні експерти з ГРМЕ, ОСМЭ,
PCIE, які самі порушили антикорупційне законодавство України, ні
такі ж «принципові» члени ВККСУ ні навіть члени неіснуючої
юридично ГРД не помітили грубі порушення законодавства та
надання неправдивої інформації найголовніший документ для судді
антикорупційного суду», — написав Кравець.

Дивні у нас активісти, #грантососи і антикорупціонери. Вони створили величезну кількість ресурсів, щоб стежити…

Posted by Rostyslav Kravets on Tuesday, March 12, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, хто з оточення президента Петра Порошенка пройшов у Верховний суд.

Читайте також:   Різні олігархи хочуть різних президентів: політичні «договорняки» перед виборами-2019
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *