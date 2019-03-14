Кандидат в Антикорупційний суд подав недостовірну декларацію

У Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) і

Вища рада правосуддя направлені запити з вимогою відмовити у призначенні

Маркиану Галабале суддею Вищого антикорупційного суду. Запити направила

громадська організація «громадська рада доброчесності», повідомив адвокат

Ростислав Кравець на своїй сторінці в Facebook.

Правозахисник також подякував проекти «Рух Чесно» і

«ЧесноСуд», які допомогли отримати доступ до декларації Галабалы.

«Як виявилося, ні міжнародні експерти з ГРМЕ, ОСМЭ,

PCIE, які самі порушили антикорупційне законодавство України, ні

такі ж «принципові» члени ВККСУ ні навіть члени неіснуючої

юридично ГРД не помітили грубі порушення законодавства та

надання неправдивої інформації найголовніший документ для судді

антикорупційного суду», — написав Кравець.

Дивні у нас активісти, #грантососи і антикорупціонери. Вони створили величезну кількість ресурсів, щоб стежити…

Posted by Rostyslav Kravets on Tuesday, March 12, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, хто з оточення президента Петра Порошенка пройшов у Верховний суд.