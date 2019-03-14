У Нью-Йорку застрелили главу мафіозного клану – ЗМІ

Невідомий стріляв у кримінального авторитета.



Голова мафіозного клану Гамбіно Френк Калі застрелений в середу ввечері в Нью-Йорку.

За їх даними, інцидент стався поряд з будинком 53-річного Калі, розташованим в районі Стейтен-Айленд. Як повідомляють джерела, невідомий кілька разів вистрілив у кримінального авторитета, після чого зник з місця вбивства на автомобілі.

Калі був доставлений в місцеву лікарню, де лікарі констатували його смерть.

Зараз поліція займається пошуками відеозаписів з кадрами злочину, а також шукає очевидців стрілянини.

Клан Гамбіно є однією з п’яти мафіозних груп, що контролюють організовану злочинність в Нью-Йорку. Члени клану були викриті в таких злочинах, як незаконне розповсюдження наркотиків, вбивства і вимагання. Френк Калі став фактичним главою клану Гамбіно в 2015 році.