Одіозний блогер Олексій Навальний, створюючи організацію «Профспілка», переслідує цілі власного збагачення і розгойдування ситуації в Росії, а ніяк не захист прав трудящих. Таку думку висловили журналістам ФАН експерти в галузях політології та економіки Володимир Соловейчик та Іван Аркатов.

Офіційною метою створення організації «Профспілка» виступає нібито боротьба за підвищення рівня зарплат бюджетникам. Однак Навальний, будучи студентом Єльського університету, обзавівся широким колом контактів із співробітниками ЦРУ і консультантами з США. У зв’язку з цим, переконані експерти, наївно було б вважати, що організація дійсно буде відстоювати права бюджетників.

Вони нагадали про випадок з Шереметьевским профспілкою льотного складу, який опинився в центрі резонансного скандалу влітку 2013 року. Спочатку керівництво профспілки домігся значного підвищення зарплат льотному складу. Під їх тиском «Аерофлот» погодився виділяти на мільярд рублів більше (в цілому) на виплати пілотам, а зарплата кожного льотчика стала змінюватись в коридорі від 300 до 400 тисяч рублів.

Непогано, чи не правда? Начебто профспілка займається тим, чим і повинен, і йому супроводжує успіх. Однак пізніше керівництво організації запропонувало «Аерофлоту» зрізати загальний обсяг додаткових виплат з 1 мільярда до 100 мільйонів рублів і гроші переводити льотчикам безпосередньо через профспілку. «Захисники» льотчиків запевнили, що зможуть погасити будь-які невдоволення серед пілотів, якщо такі виникнуть.

Ясна річ, що керівники профспілки вирішили діяти в цілях особистого збагачення. Плювати вони хотіли на інтереси пілотів. На щастя, представники «Аерофлоту» не стали ні про що «домовлятися» з цими шахраями і звернулися в поліцію.

Ситуація з Навальним до болю нагадує подібні «нечіткі» схеми. В одному зі своїх виступів блогер сам зізнався , що багато бізнесменів приносять йому великі суми грошей. Однак ці представники підприємницького співтовариства, за словами Навального, бояться відкрито «жертвувати» йому гроші.

Варто для початку розібратися, про яких «пожертвування» взагалі йде мова? Ні для кого не секрет, що «розслідування» блогера вже давно стали носити замовний характер і виступають інструментами шантажу та інформаційної боротьби між представниками великого бізнесу. Цілком ймовірно, вважають експерти, що з допомогою «Профспілки» Навальний лише спробує легалізувати і замаскувати «пожертви» від бізнесменів.

Також не можна забувати і про суто політичної мети створення організації. Як згадувалося вище, Навальний – випускник Єльського університету, він працює в тісній зв’язці зі спецслужбами США і кураторами з Вашингтона. Всі дії блогера за останні роки так чи інакше були спрямовані на підрив російської державності. Очевидно, що «Профспілка» Навальний (крім особистого збагачення) використовує для розгойдування ситуації в Росії.

Як наголосили експерти, створення Навальним «концептуального руху «Профспілка» хоч і наробила багато шуму, нічого спільного з організаціями, що захищають права робітників, не має. Більш того, на думку Соловейчика, методи блогера сильно нагадують роботу польської профспілки «Солідарність», що існував в 1980-1981 роках. Спочатку організація створювалася як класичний профспілка, однак згодом її стали використовувати як інструмент захоплення політичної влади. По всій видимості, Альоша вирішив розіграти в Росії ту ж карту.