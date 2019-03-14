У лікарні Благовєщенська онкохворі діти роками заражалися гепатитом С

Додатковий діагноз

У лікарні Благовєщенська онкохворі діти роками заражалися гепатит С.

Як стало відомо «Ъ», число дітей, що заразилися гепатитом С в онкологічному відділенні Амурської обласної дитячої клінічної лікарні (Благовєщенськ), складає на даний момент більше 100, а не 26, як місцева влада заявляли в кінці 2018 року. При цьому діти з онкодиагнозами інфікуються гепатитом в цьому медзакладі вже близько десяти років — щонайменше з 2009 року. Новий губернатор Амурської області та інші представники місцевої влади поки коментарі «Комерсант» не надали.

В кінці грудня 2018 року ЗМІ повідомили про те, що в Амурської обласної дитячої лікарні заразилася гепатитом С більше десяти дітей, які перебували в онко-гематологічному відділенні. Потім в повідомленнях місцевих властей і правоохоронних органів число заражених зросла до 26. Однак, як стало відомо «Ъ», число постраждалих дітей, які заразилися гепатитом С в онкогематологічному відділенні дитячої лікарні Благовєщенська, може становити більше 100 чоловік, вони були інфіковані протягом декількох років.

Влітку 2018 року батьки постраждалих дітей об’єдналися і звернулися в Роспотребнадзорс проханням перевірити лікарню і стали складати списки інфікованих дітей.

Зазначимо, що ситуація з «спалахом» гепатиту С набула розголосу лише тоді, коли територіальний орган провів перевірку Росспоживнагляду в лікарні за цим зверненням батьків. Після цього управління СКР по Амурській області порушило кримінальну справу за фактом порушення санітарно-епідеміологічних правил (ч. 1 ст. 236 КК РФ). “Коли справа набула розголосу в ЗМІ, стали з’являтись ще і ще батьки дітей з гепатитом с, які лежали в цьому відділенні, — розповіла “Комерсант” мама одного з дітей (побоюючись тиску, вона попросила не називати її імені).— Ми закінчили складати списки приблизно на 100 випадках, діагноз їм був поставлений з 2013-го по грудень 2018 року. Якщо брати три останніх роки, то це близько 60 осіб».

Вона зазначила, що повідомлення було більше, ніж увійшло до списку, але «за більш ранні роки, приблизно десятирічної давності». У місцевих ЗМІ можна знайти інформацію за 2009 рік. Тоді Ольга розповіла в інтерв’ю Покачалова Amur.info, що її дитині з лікарні «занесли гепатит С та B»: «У нас було шість матусь, чиїм дітям занесли гепатит». За її словами, вона телефонувала в облздрав, але в прокуратуру не зверталася — не було сил».

Представники ініціативної групи батьків розповіли «Ъ», що в даний час чекають результатів генотипного аналізу, який проводить Росспоживнагляд: «Думаємо, що слідчий нас з ним ознайомить. Ми чекаємо результатів з дня на день». За даними джерела «Ъ», близьке до слідства, поки в якості потерпілих розглядається близько 70 осіб.

За даними ще одного джерела, за результатами експертизи «один і той же родинний тип вірусу виявлено у всіх дітей»: «Це означає, що всі діти інфікувалися в одному закладі». Причиною зараження співрозмовник «Комерсант» називає «нестерильні медичні інструменти».

Джерело зазначає, що, «судячи з усього, проблема з інфікуванням гепатитом С в цьому відділенні існує роками, проте дитяча лікарня і місцева влада чомусь не повідомляли про неї відповідні органи».

У Росспоживнагляді на прохання «Ъ» надати результати генотипного дослідження поки не відповіли.

“Діагноз “лейкоз” моїй дитині поставили восени 2017 року, — розповідає одна з мам.— Ми лягли в онкогематологічне відділення, через чотири місяці наша лікарка прийшла і сказала: “На жаль, у вас гепатит С”. Ми виписалися влітку 2018 року, до того часу ми зрозуміли, що у всього потоку, хто лежав паралельно з нами, у всіх гепатит С». На запитання батьків, звідки у дитини гепатит, лікарі, за словами батьків, завжди відповідали, що «переливання крові було»: «Звучало як само собою зрозуміле». «Ми почали писати скарги і звернення влітку 2018 року і, коли восени знову лягли в лікарню, побачили, що ситуація почала змінюватися: медсестри стали при нас обробляти руки, надягати нові рукавички кожен раз. Раніше або вже приходили в рукавичках, або робили все взагалі без рукавичок», — розповідають батьки.

З’явилася візок, з якою медсестри заїжджають в палату і при тобі надягають рукавички, дістають ампули, розкривають одноразові шприци. Раніше приходили в палату вже з набраними шприцом.

Також, стверджують батьки, була проблема зі стерильністю деталей центрального венозного катетера, але з осені використовуються нові, одноразові». У лікарні на запит не відповіли.

В кінці грудня губернатор Амурської області Василь Орлов в соцмережах заявив, що «випадки виявлення вірусу гепатиту С у пацієнтів лікарні фіксувалися протягом двох років»: «За протоколом лікарня повідомляла про них в Росспоживнагляд, який робив свої кроки, проводив перевірки. Повідомлення про одномоментної” спалаху інфекції, до того ж нібито замовчуваної владою, недостовірні”. Тоді ж прес-службаправительства Амурської області заявила, що «міжвідомча комісія з 12 надійшли від батьків зверненнями провела ретельне розслідування»: «Проведено обстеження персоналу лікарні, донорів, кров яких використовували для переливання препаратів та компонентів крові. Джерела гепатиту С не виявлено». А головлікар Амурської обласної дитячої клінічної лікарні Руслан Білоус на тому ж порталі Amur.info заявив, що перевірка Росспоживнагляду ґрунтувалася на особистісних і необ’єктивних даних від батьків: «Інших даних, що вказують на причинно-наслідковий зв’язок між виявленими вирусоносительством у пацієнтів і тими моментами, які відбуваються у відділенні в процесі лікування і переливання препаратів крові, надано не було». Він також заявив, що лікарня використовує «тільки одноразовий інструментарій». В управлінні СКР по Амурській області та прокуратури від коментарів «Ъ» відмовилися, повідомивши, що «кримінальну справу розслідують їхні московські колеги».

Губернатор області через прес-секретаря відмовився від нових коментарів, оскільки «не раз вже говорив на цю тему, і нічого нового немає».

У розмові з «Ъ» батьки поскаржилися на труднощі комунікації з владою. У вересні 2018 року вони отримали відповідь на звернення на ім’я заступника голови уряду Амурської області Ольги Лисенко, в якому повідомлялося, що «вказати джерело інфікування не представляється можливим». За словами батьків, у перший раз адміністрація області зібрала батьків інфікованих дітей в листопаді 2018 року. “Виступала лікар з інфекційної лікарні, сказала, що “всіх вилікуємо інтерферонами”, — розповідає один з батьків.— Далі ми поїхали в федеральні центри в Петербурзі та Москві, де нам повідомили, що лікування интерфероновыми препаратами дітей з онкодиагнозами заборонено, і дали відповідні виписки». На прохання «Ъ» лікар-гепатолог Європейського медичного центру Ганна Кисельова підтвердила, що лікування интерфероновыми препаратами таких дітей не рекомендується. На наступних зустрічах з представниками регіонального моз і уряду батькам, за їх словами, пообіцяли, «що на кожну дитину буде сформований пакет документів, спрямований в Національний центр гематології та онкології імені Рогачова (Москва), і його фахівці складуть протокол лікування по кожній дитині»: «У ЗМІ пройшла інформація, що документи відправлені в кінці грудня 2018 року, але відправляти повинні тільки повний комплект, а в січні деяким з нас дзвонили і просили принести додаткові документи».

Батьки відзначають, що при переговорах з адміністрацією їм відмовилися надати гарантійні сертифікати на лікування дітей. При цьому вартість лікування по кожному випадку становить від 1 млн крб.:

«На питання, звідки регіон візьме ці кошти, 100 млн. руб., нам не відповіли. Ніхто з адміністрації регіону ніколи не говорив слова “компенсація””.

У березні кілька сімей звернулися з досудової претензією в дитячу лікарню, вимагаючи виплати компенсації моральної шкоди в розмірі 10-15 млн руб. по кожному випадку. Також вони звернулися в місцевий Житель з заявою, в якій просять звернутися в суд з позовом про компенсацію моральної шкоди.

Нагадаємо, один з найбільш відомих випадків масового інфікування в медустановах стався в 1988 році: мова йде про першому випадку масового зараження ВІЛ в СРСР в Елісті, коли в результаті використання нестерильних шприців при переливанні крові було інфіковано близько 100 осіб. «Ъ» зв’язався з юристом Баїра Цереновым, який представляв інтереси потерпілих у Калмикії. Пан Церенов нагадав, що в 2011 році кримінальну справу було в черговий раз закрито за закінченням терміну давності, до відповідальності ніхто притягнутий не був. За словами адвоката, місцева влада створила систему соціальних пільг для постраждалих, включаючи щомісячну допомогу (зараз близько 27 тис. руб.) і субсидію на поліпшення житлових умов. У тому ж 2011 році СКР скасував постанову про припинення кримінальної справи після звернення потерпілих до Олександру Бастрикіну.

Валерія Мішина, кореспондентська мережа «Комерсант».