Водоканал Філатова замовив угорський хлор, відмовивши заводу Коломойського

В цьому році угорська компанія «Vinyl Kft» поставить 850 тонн рідкого хлору вищого сорту по 39 800 грн/т. Раніше в березні МКП «Миколаївводоканал» замовило іншій фірмі рідкий хлор вищого сорту виробництва АТ «Дніпроазот» або фірми «Aden-Transexim s.r.l.» за такою ж ціною — 39 тис. грн/т. У листопаді 2018 «Дніпроводоканал» замовляв «Дніпроазоту» хлор у контейнерах на 4% дешевше — по 38 442 грн/т, а в балонах на 12% дорожче — по 44 385 грн/т.

У вересні 2018 «Дніпроводоканал» замовляв «Внешагротранс» хлор у балонах і контейнерах на 19% дорожче — по 47 500 грн/т. Згодом ціну знизили, не вказавши нову. Між тим ціна нинішньої угоди на 9 гривень нижче очікуваної вартості закупівлі у 33,83 млн грн.

До торгів допустили «Внешагротранс-1» і «СК Рембуд», які поставили однакові ціни майже на рівні очікуваної вартості закупівлі та не знижували їх під час аукціону. Три інші компанії не допустили до аукціону через брак документів. Зокрема, ПП «Л. Д. Сервіс»Андрія Луб’яного не подала цінову пропозицію і паспорт підписанта.

Єдиний український виробник хлору «Дніпроазот» Ігоря Коломойського подав фінансову звітність за 2017 і три квартали 2018 року, а ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» Сергія Литвиненка та Олега Безуса за 2016-2017 роки. У свою чергу замовник вимагав звітність за 2017-2018 роки.

Зазначені компанії оскаржили свій недопуск в АМКУ, заявивши, що на момент подачі пропозицій ще не настав строк подання фінзвітності за 2018 рік, однак админколегия прийшла до висновку про те, що ніщо не заважало їм сформувати звітність раніше кінцевого терміну 28 лютого.