Причина невідома: Представники Facebook прокоментували масштабні збої в соціальних мережах і месенджерах

В роботі Facebook і Instagram стався збій, що торкнувся користувачів по всьому світу, також збій зачепив месенджер Facebook і WhatsApp.

Поки не ясно, що призвело до збою роботи цих соцмереж і месенджерів.

Для компанії Facebook це – самий серйозний збій в роботі за її історію, він тривав більшу частину дня в середу. Останній раз компанія переживала схожі проблеми в 2008 році, коли у неї було 150 млн користувачів. Зараз їх близько 2,3 млрд.

Головна сторінка Фейсбуку була доступна, але багато користувачі повідомляли, що не можуть робити пости.

Користувачі Инстаграма заявляли, що не можуть оновлювати стрічку і додавати фотографії.

Згідно з даними сервісу Downdetector, проблема була глобальною. За деякими спостереженнями, збій в роботі почалася близько 16:00 за Гринвічем (18:00 за Києвом).