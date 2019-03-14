Хотів зґвалтувати: в гуртожитку у Житомирі чоловік напав на 7-річну дівчинку

У Житомирі чоловік намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку.

Підозрюваного вже затримали місцевого жителя правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Житомирської області.

Це сталося вчора ввечері, 13 березня, в одному з житомирських гуртожитків. 59-річний мешканець гуртожитку затягнув у кімнату 7-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати. Інші мешканці гуртожитку відразу звернулися в правоохоронні органи. Поліцейські затримали 59-річного чоловіка.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За сексуальне насильство чоловікові загрожує від 5 до 10 років за ґратами.