Кудрін: Росії потрібно піти на поступки для пом’якшення західних санкцій

Росія повинна прагнути до зниження санкційного тиску з боку Заходу. Про це, як повідомляє «Інтерфакс», заявив голова Рахункової палати Олексій Кудрін на «Тижня російського бізнесу».

Він звернув увагу, що Росії потрібно виходити на зарубіжні ринки. За його словами, «наші компанії повинні сприйматися як ефективні, які працюють за зрозумілими, прозорими правилами».

«Сьогодні це не цілком досягається в силу глобальних геополітичних суперечностей і санкционных режимів, — зазначив він. — Росії потрібно прагнути до зниження цього фактора, зменшення політичних розбіжностей і санкционных режимів, домагатися цього, в тому числі, в результаті переговорів».

Він додав, що це «повинні бути взаємні кроки назустріч один одному».

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