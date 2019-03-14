Група «Приват» поміняла юрособи на 136 АЗС

Група «Приват» у січні провела другу хвилю масової ротації юридичних осіб, які керують її мережею автозаправних станцій. Про це ЗМІ дізналися з проведеного enkorr аналізу переліку юросіб мережі за період з вересня 2017 2018 р. по листопад

Перша хвиля була в жовтні-листопаді минулого року. Тоді «Приват» провів ротацію операторів 739 АЗС в 16 областях. На цей раз вона зачепила 4 регіони — Вінницьку, Черкаську, Херсонську і Закарпатську області, які в першій хвилі не брали.

У схемі задіяні 6 нових компаній, які змінили 6 юридичних осіб, які керували 136 АЗС протягом одного року і трьох місяців.

Зокрема, у Черкаській області 36 АЗС від ТОВ «Оріон 2017» і «АЗС-Ч» перейшли до ТОВ «Енерджі-Оіл» і «Бест Петрол». У Херсонській області на 39 станціях ТОВ «Вірний» і «Менсис» змінили ТОВ Бонн-Груп» і «Парма-Трейд».

У Вінницькій області управляти 29 станціями місце ТОВ Елекон Трейд» стало ТОВ «Азас», а в Закарпатській — 32 станції перейшли від «Елізіум Стар» до «Лакро Груп».