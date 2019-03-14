Офіційний Будапешт доплачує вчителям на Закарпатті за викладання угорською мовою, — Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що Угорщина платить українським вчителям на Закарпатті за викладання угорською мовою.

«Очевидно, що угорці, наприклад, не хочуть міняти нічого — «давайте всі предмети будуть у школах угорською мовою». Ми вже бачимо, до чого це призвело. Дуже часто є опір з боку вчителів, так як не секрет, що Угорщина як держава доплачує українським вчителям за те, що вони викладають угорською мовою», — повідомила вона.

Поточну мовну ситуацію на Закарпатті міністр освіти назвала дискримінуючої для дітей.

Нагадаємо, 28 вересня 2017 року набув чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але у відповідності з освітньою програмою можуть викладатися одна або декілька дисциплін на двох або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.