У Києві з’явилися «котохаты» для бездомних котів

На вулицях Києва з’явилися дерев’яні будиночки для бродячих кішок — «котохаты». Про це повідомляється на сторінці благодійного проекту «Котохата» у Facebook.
Активісти планують встановлювати в місті по три котохаты в місяць, якщо знайдуться бажаючі поселити бездомних хвостатих у дворі. Один сосновий будиночок вміщує до 10 котів і витримує температуру до-10ºС. Будиночки покривають спеціальним складом, що захищає дерево від негоди, і утеплюють сіном.
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Умови встановлення будиночка — закрита територія, що охороняється, наявність бажають годувати тварин і піклуватися про чистоту «квартири». Кияни, які готові взяти на себе таку відповідальність, можуть подати заявку на установку котохаты.
За матеріалами Котохата
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