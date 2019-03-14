Реклама уряду Гройсмана на білбордах обійшлася Кабміну в 13 мільйонів

Володимир Гройсма

Уряд України витратить 13,38 млн гривень на піар прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на систему електронних закупівель ProZorro.

Інформацію про тендер розмістив господарсько-фінансовий

департамент секретаріату Кабінету міністрів. Переможець повинен буде за допомогою

плакатів, білбордів та інших зовнішніх рекламних носіїв донести до українців

інформацію про хід реформ уряду Гройсмана і досягнення в цій сфері.

«Всього буде розміщено 3 тисячі постерів у 23 обласних

центрах. Найбільше — у Києві (420), Одесі (260), Харкові (260), Львові

(240), на Дніпрі (240)», — сказано в тендері.

Не менше 50% білбордів та сітілайтів з рекламою уряду

Гройсмана розташують на вулицях в кожному місті, решта — з прив’язкою до

супермаркетам та центральними вулицями міста.

Реклама про досягнення уряду з’явиться в містах країни у період з квітня по липень 2019 року.

ДОКУМЕНТ

Раніше SKELET-info повідомляв, що Шевченківський райсуд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити справу за фактом державної зради членів уряду Гройсмана.

Зазначимо також, що партія «Батьківщина» витратила на рекламу своєї

політичної програми «Новий курс» близько 100 млн гривень.