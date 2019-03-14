Нова бійня сусідів: у багатоповерхівці Києва з ножем напали на сім’ю

У Києві сварка між мешканцями багатоповерхівки закінчилася нападом з ножем і важкими пораненнями. За словами дружини постраждалого, конфлікт розпочався з мешканцями, які вживають наркотики.

Вона зробила їм зауваження, після чого сусіди накинулися на неї. Жінку взявся захищати її чоловік, який і отримав удар ножем, розповіли у групі «Троєщина FB» .



«Приїхав наряд, запропонував медична допомога, навіть після того, як ми сказали, хто конкретно і з якої квартири, просто поїхали. Ми думали, що до нас прийде хоча б дільничний, але тиша, незважаючи на те, що у мого чоловіка було ножове поранення!» ‒ повідомили в соцмережі.

Жінка також уточнила, що мова йде про будинок на проспекті Маяковського.