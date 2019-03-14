НАСА вперше вивчить місячний грунт, зібраний у рамках останніх місій «Аполлон»

Півстоліття тому НАСА «Аполлон» відправила астронавтів на Місяць, щоб ті зробили фото на пам’ять, пограли в гольф і привезти «сувеніри». За шість експедицій на Землю було доставлено 382 кг зразків місячного грунту. Більша його частина зберігається в Лабораторії проб місячного ґрунту недалеко від Х’юстона, штат Техас.

Незважаючи на те, що з моменту останньої експедиції минуло майже 50 років, багато зразки місячного грунту ніколи не були вивчені і зберігалися в холодних і повітронепроникних камерах. І ось тепер дослідники нарешті отримають доступ до них.

У НАСА пояснюють своє рішення тим, що для цього нарешті прийшов час – технології досягли таких висот, що дозволять отримати більш достовірні відомості про склад Місяця.

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Столиця – Вашингтон

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Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

“Ми багато дізналися про супутнику нашої планети за роки, що минули після того, як “Аполлон-17” в останній раз збирав артефакти його історії, – каже Лорі Глэйз, виконуюча обов’язки директора Відділення планетарних наук НАСА. – Наукові відкриття часто породжують нові питання, і сучасні дослідники сподіваються знайти на них відповіді з допомогою місячного грунту, який ніколи не стикався з земною атмосферою».

Для аналізу нададуть зразки, зібрані місіями «Аполлона-15, 16 і 17». Один з них – це грунт з Долини Тавр-Тавр-Литтров. Його в 1972 році доставили на Землю астронавти Харрісон Шмітт і Юджин Сернан. Грунт важить приблизно 800 грамів і досі зберігається в металевій трубці, з допомогою якої був відібраний.

Для проведення досліджень місячного грунту НАСА сформувало дев’ять дослідних груп з різних університетів і наукових центрів. На весь проект буде витрачено $8 млн.

«У 2020-х роках НАСА планує повернути людей на Місяць. І те, як проходитиме це повернення, а також те, чим конкретно буде займатися астронавти, буде залежати в тому числі і від того, які результати покаже цей сучасний аналіз місячного грунту», – упевнений Чарльз Ширар, доктор з Інституту метеоритики при Університеті Нью-Мексико, який очолив одну з груп.

Дослідники планують використовувати саме інноваційне обладнання та методи аналізу, щоб встановити у зразках точну концентрацію води, газів та інших летких речовин.

За матеріалами Science Alert.

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