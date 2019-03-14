Замість «негостинного» Луцька Порошенко вирушив в Слов’янськ, — ЗМІ

Президент Петро Порошенко в четвер, 14 березня, у День українського добровольця, відвідає Слов’янськ Донецької області. У зв’язку з цим у місті дотримуються заходів безпеки. На вулицях Слов’янська чергують патрульні поліцейські, які забезпечують порядок під час перебування Порошенко.

Вранці 14 березня президент анонсував візит в зону проведення операції об’єднаних сил з метою зустрічі з українськими добровольцями. «Зараз звідси я лечу на фронт, щоб також відвідати наших добровольців», — сказав Порошенко в Києві, виступаючи з нагоди Дня українського добровольця.

Зазначимо, що раніше очікувалося, що 14 березня Порошенко поїде у Луцьк і Ковель. У планах президента було відвідати драматичний театр у Луцьку, де почнеться другий етап VI Всеукраїнського з’їзду товариства лісівників України. Також президент повинен був побувати в Ковелі на передвиборчому мітингу.

Тим часом, в Луцьку до приїзду президента з’явилися білборди з написом «Зустрінь весну без пороху! Дай шанс своїй країні!»

При цьому, за даними місцевих ЗМІ, у Ковелі на зустріч з Порошенком примусово звозять студентів Ковельського промислово-економічного коледжу. «Відкосити не вийде, тому що всі йдуть за списком і перевіряти буде ректор», — попереджають студентів в соціальних мережах. При цьому всім присутнім на зустрічі студентам обіцяють «бонуси» під час сесії.