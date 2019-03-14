Кожен четвертий українець вважає, що на виборах будуть масові фальсифікації

Майже 66% українців вважають, що на президентських виборах буде багато порушень. Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Active Group.

Згідно з результатами, 25,9% українців вважають, що вибори не будуть чесними і кандидати будуть вдаватися до масових фальсифікацій. У той же час, 39,9% впевнені, що на виборах буде багато порушень.

Відповідаючи на питання «Як ви вважаєте, вибори президента України в 2019 році будуть чесними, або кандидати будуть вдаватися до фальсифікацій?», лише 4,8% респондентів заявили, що вибори будуть чесними і ще 16,7% – що вибори будуть в цілому чесними, але будуть порушення.

Крім того, 12,7% опитаних поки не визначилися з відповіддю. Опитування проводилося з 2 по 5 березня по всій території України.