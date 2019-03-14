Ольга Сумська приміряла безліч розкішних нарядів

На телеканалі СТБ успішно йде показ першого сезону костюмованої драми «Фортечна». Другий сезон заплановано на осінь 2019.

Напевно кожна дівчинка з дитинства мріяла приміряти пишне плаття і побувати на балу. У деяких це бажання здійснилося завдяки професії. Ольга Сумська зіграла вдову дрібнопомісного дворянина в костюмованої драми «Фортечна», змогла відчути всі принади і незручності сукні з криноліном, хоча вбрання лише стилізовані під 19 століття.

Гардероб героїні Ольги Софії Косач розробляв художник по костюмах Дмитро Курята. «Я вивчав в інституті даний період, але треба було нагадати собі, відновити деталі в пам’яті, а деякі речі вивчити заново. Я провів ціле дослідження по епосі, щоб у цьому розібратися. Досліджувався військовий костюм часів кримської війни, костюми поміщиків і народний костюм. Чесно кажучи, ніяких особливостей в Україні того часу не було. Було одне світове напрям в моді. Після вивчення матеріалу накладалося бачення цієї епохи на героїв. Адже кожен персонаж повинен мати свій особливий характер, колорит, кольори, декор», — ділиться Дмитро.