Олексій Навальний показав величезний особняк екс-заступника голови «Газпрому»

Опозиційний політик Олексій Навальний показав заміський будинок колишнього заступника голови компанії «Газпром» Валерія Голубєва, який у 90-ті роки, працюючи головою Vasileostrovskogo району Санкт-Петербурга, виділив квартиру тоді ще майбутньому президенту Росії Володимиру Путіну.

За даними Навального, сім’ї Голубєва належить особняк на Рубльовці площею близько 3 тис. квадратних метрів і вартістю більше 3 млрд рублів. На ділянці є банний комплекс, який з’єднаний з будинком галерей, гараж, куди може поміститися не менше 20 машин, оранжерея, тенісний корт, басейн, двоповерховий гостьовий будинок. Загальна площа будови 3,8 тис. квадратних метрів. Офіційно все це належить не самому Валерію Голубєву, а його 23-річному синові В’ячеславу Голубєву, стверджує Навальний.

Політик також зазначив, що по сусідству з Голубєвим живе олігарх Алішер Усманов, у якого «будинок поменше і скромніше». Поруч з особняком Голубєва також є ділянка за високим парканом, де, за припущеннями Навального, є крита льодова арена для хокею і вертолітний майданчик.

Крім того, у сім’ї Голубєва, як з’ясував Навальний, є квартира на Пресні площею 203 квадратних метри, квартира в Хамовниках площею 260 квадратних метрів, оформлена на дочку Голубєва. Також у подружжя Голубєвих є ділянку в Підмосков’ї площею 1,5 га. У дружини Голубєва в Санкт-Петербурзі на Кам’яному острові в будинку, де живуть члени так званого кооперативу «Озеро», є чотириповерхова квартира вартістю близько 360 млн рублів.

«Навіть за 15 років в „Газпромі“ Голубєв не міг і приблизно стільки заробити. <…> За весь час [роботи в держкомпанії] його дохід міг скласти 2,5 млрд рублів. Це величезна сума, але її ніяк не вистачить навіть на будівництво землю на Рубльовці», — упевнений Навальний.

Політик розповідає, що дружина Голубєва Ольга Голубєва (вчитель фізики за освітою) стала займатися бізнесом після того, як Голубєв влаштувався працювати в «Газпром». Фірми Голубєвої стали постачальниками труб великого діаметру для підрядника компанії.

Валерій Голубєв отримав посаду в «Газпромі» у 2003 році, до цього він трохи більше року був сенатором від Ленінградської області, ще раніше, з 1991 по 2002 рік, — на різних посадах в адміністрації Петербурга, а в 80-е Голубєв служив у КДБ. В кінці лютого Голубєв покинув «Газпром».