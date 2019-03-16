ФБК знайшов у сім’ї колишнього заступника голови “Газпрому” дачу за 3 млрд рублів

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального знайшов у власності родини колишнього заступника голови “Газпрому” Валерія Голубєва особняк на Рубльовці, чия вартість оцінюється більш ніж в три мільярди рублів. Про це йдеться в новому розслідуванні ФБК, опублікованому в четвер, 14 березня.

Загальна площа ділянки становить 5 га, а вдома – 3,8 тисячі квадратних метрів. На території розташований підземний гараж, оранжерея, тенісний корт, відкритий басейн і гостьовий будинок. Ділянка, за даними ФБК, зареєстрований на ім’я 23-річного сина Голубєва. Крім цього, у власності сім’ї Голубєва дві квартири і земельна ділянка в Москві, а також чотириповерхова квартира в Санкт-Петербурзі.

За оцінками ФБК, Голубєв, який пропрацював топ-менеджером газового концерну з 2003 року і на початку 2019 року вийшов на пенсію, міг заробити за ці роки 2-2,5 мільярда рублів. Фонд передбачає, що частина коштів на купівлю всієї нерухомості була взята з доходів подружжя Голубєва Тетяни. У 2000-х роках, за інформацією “Ведомостей”, вона стала співзасновником компанії, яка виступала посередником між виробником труб і постачальниками цих труб для “Газпрому”.