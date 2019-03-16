Прокуратура зажадала виселити з пансіонату бабусю Яшина погрожуючи знищити бізнес

Прокуратура зажадала від директора красногорського пансіонату виселити бабусю голови ради депутатів Красносельського району Москви Іллі Яшина. Раніше в березні в пансіонат приходила поліція, а близько року тому телеканал Life випустив репортаж те, що опозиційний політик здав свою бабусю в “тюрму для старих”, щоб заволодіти її квартирою.

“Тиждень тому в пансіонат для літніх, де живе моя бабуся, приходив співробітник поліції. Він чемно радив адміністрації відмовити в обслуговуванні “цієї Яшиной”, щоб “не було проблем”. (…) І ось почалися проблеми – як було обіцяно”, – написав Ілля Яшин у Facebook 14 березня.

За його словами, помічник красногорського міського прокурора Юлія Володимирівна Криковцева зателефонувала директору пансіонату та “прямим текстом сказала, що якщо моя бабуся Олександра Яшина не буде виселена з пансіонату, то “цей бізнес просто знищать”. Загрожувала перевірками, зокрема обіцяла “нацькувати пожежних і Росспоживнагляд”, – розповів політик.

8 березня повідомлялося, що в пансіонат, де міститься бабуся Яшина Олександра Дмитрівна, прийшли поліцейські. Але не для того, щоб привітати жінку зі святом, а щоб порадити директору установи “повернути бабусю родичам”.

Як писав Яшин в соцмережі, правоохоронець заявив, що йому потрібно подивитися документи. “Сів за стіл, попросив чаю, погортав папери. Вивчив список зареєстрованих постояльців. “Добре тут у вас, – сказав він з посмішкою. – Чистенько”. І перед тим як піти, пояснив адміністратору справжню причину візиту: “Повернули б цю Яшину назад родичам. Навіщо вам ці проблеми”, – описував подію політик, назвавши проверяльщиков “мерзотами”. Політик пов’язав переслідування його бабусі з майбутніми виборами до Мосміськдуми.

За бабусю Яшина взялися рік тому – у березні 2018-го телеканал Life опублікував про неї матеріал, в якому стверджував, що політик “здав бабусю в будинок престарілих”, званий “в’язницею для старих”, щоб отримати можливість користуватися її квартирою.

Журналісти повідомляли, що, за словами 85-річної жінки, “вона переписала свою московську квартиру на улюбленого внука”. За їх словами, коли мова заходила про Яшине, його бабуся Олександра Дмитрівна говорила, що “дуже сумує і мріє, щоб він приїхав і відвідав її”. “Але це тільки мрії – останній раз вона його бачила, коли підписувала документи на квартиру, а може, і раніше”, – йшлося в матеріалі.

Ілля Яшин назвав журналістів Life виродками і зажадав залишити його родину в спокої. За його словами, вони “за допомогою поліції прорвалися з камерою” до його бабусі і “влаштували їй справжній допит, щоб опублікувати своє брехливе “розслідування”. Він також розповів, що у його літньої родички є симптоми деменції. Рішення влаштувати її в пансіонат для престарілих “дозволило поліпшити її психологічний стан і продовжити життя”.

Починання “Лайфу” продовжив ресурс Daily Storm, опублікувавши 28 лютого 2019 року розслідування, в якому заявив, що бабусю Яшина нібито перевели в нелегальний будинок престарілих і зареєстрували там за іншими іменем і прізвищем. Пансіонат при цьому названий “концтабором”. Видання призвело одну фотографію жінки річної давності, взяту з “Лайфу”, а на другий зображена бабуся, частково схожа на родичку політика.

“Тепер вона живе під новим ім’ям – Ніна Андріївна. Так її представила Оксана, керівник пансіонату. Сама Яшина теж без проблем відгукується на свій “псевдонім”. Як цього вдалося домогтися – невідомо. Або колишнє ім’я бабусі допомогла забути стареча деменція, або – впевненість у тому, що їй загрожує небезпека, як, наприклад, минулорічна зустріч з пресою”, – йдеться у публікації.

Її прокоментував 4 березня в ефірі “Вістей ФМ” (з 28-ї хвилини) оглядач Іліас Меркурі в бесіді з теле – і радіоведучим Володимиром Соловйовим. “Коли здійнявся галас, що це за такі заклади, де людей похилого віку тримають в жахливих умовах, будинок престарілих переїхав”, – припустив Меркурі, – переїхала і бабуся Яшина, яку старанно приховували від журналістів.

5 березня Ілля Яшин розмістив на YouTube відповідне відео, де ще раз повторив, що його бабуся знаходиться у спеціалізованому приватному будинку престарілих, де отримує всі необхідні послуги по догляду. Літня жінка страждає старечої деменцією, а тому потребує кваліфікованої допомоги, пояснив політик. За його словами, він з іншими рідними регулярно відвідує її і привозить їй фрукти та інші частування.

“З’їздили в якийсь незрозумілий будинок престарілих, сфотографували невідому мені літню жінку і видали її за мою бабусю. І піднесли це все під виглядом викриття: Яшин сховав бабусю під вигаданим ім’ям”, – написав Яшин в соцмережі “ВКонтакте” .

“Проте не сумніваюся: врешті-решт, вони бабусю знайдуть і прорвуться до неї з камерами, щоб познущатися наді мною і моєю родиною. Адже скоро вибори – а Собяніну дуже не хочеться, щоб я висувався в Мосміськдуму, виграв і продовжив псувати йому життя вже з трибуни міського парламенту, – поскаржився він.