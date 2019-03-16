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Прокуратура зажадала виселити з пансіонату бабусю Яшина погрожуючи знищити бізнес

16.03.2019

Прокуратура потребовала выселить из пансионата бабушку Яшина пригрозив уничтожить бизнес

Прокуратура зажадала від директора красногорського пансіонату виселити бабусю голови ради депутатів Красносельського району Москви Іллі Яшина. Раніше в березні в пансіонат приходила поліція, а близько року тому телеканал Life випустив репортаж те, що опозиційний політик здав свою бабусю в “тюрму для старих”, щоб заволодіти її квартирою.

“Тиждень тому в пансіонат для літніх, де живе моя бабуся, приходив співробітник поліції. Він чемно радив адміністрації відмовити в обслуговуванні “цієї Яшиной”, щоб “не було проблем”. (…) І ось почалися проблеми – як було обіцяно”, – написав Ілля Яшин у Facebook 14 березня.

За його словами, помічник красногорського міського прокурора Юлія Володимирівна Криковцева зателефонувала директору пансіонату та “прямим текстом сказала, що якщо моя бабуся Олександра Яшина не буде виселена з пансіонату, то “цей бізнес просто знищать”. Загрожувала перевірками, зокрема обіцяла “нацькувати пожежних і Росспоживнагляд”, – розповів політик.

8 березня повідомлялося, що в пансіонат, де міститься бабуся Яшина Олександра Дмитрівна, прийшли поліцейські. Але не для того, щоб привітати жінку зі святом, а щоб порадити директору установи “повернути бабусю родичам”.

Як писав Яшин в соцмережі, правоохоронець заявив, що йому потрібно подивитися документи. “Сів за стіл, попросив чаю, погортав папери. Вивчив список зареєстрованих постояльців. “Добре тут у вас, – сказав він з посмішкою. – Чистенько”. І перед тим як піти, пояснив адміністратору справжню причину візиту: “Повернули б цю Яшину назад родичам. Навіщо вам ці проблеми”, – описував подію політик, назвавши проверяльщиков “мерзотами”. Політик пов’язав переслідування його бабусі з майбутніми виборами до Мосміськдуми.

За бабусю Яшина взялися рік тому – у березні 2018-го телеканал Life опублікував про неї матеріал, в якому стверджував, що політик “здав бабусю в будинок престарілих”, званий “в’язницею для старих”, щоб отримати можливість користуватися її квартирою.

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Журналісти повідомляли, що, за словами 85-річної жінки, “вона переписала свою московську квартиру на улюбленого внука”. За їх словами, коли мова заходила про Яшине, його бабуся Олександра Дмитрівна говорила, що “дуже сумує і мріє, щоб він приїхав і відвідав її”. “Але це тільки мрії – останній раз вона його бачила, коли підписувала документи на квартиру, а може, і раніше”, – йшлося в матеріалі.

Ілля Яшин назвав журналістів Life виродками і зажадав залишити його родину в спокої. За його словами, вони “за допомогою поліції прорвалися з камерою” до його бабусі і “влаштували їй справжній допит, щоб опублікувати своє брехливе “розслідування”. Він також розповів, що у його літньої родички є симптоми деменції. Рішення влаштувати її в пансіонат для престарілих “дозволило поліпшити її психологічний стан і продовжити життя”.

Починання “Лайфу” продовжив ресурс Daily Storm, опублікувавши 28 лютого 2019 року розслідування, в якому заявив, що бабусю Яшина нібито перевели в нелегальний будинок престарілих і зареєстрували там за іншими іменем і прізвищем. Пансіонат при цьому названий “концтабором”. Видання призвело одну фотографію жінки річної давності, взяту з “Лайфу”, а на другий зображена бабуся, частково схожа на родичку політика.

“Тепер вона живе під новим ім’ям – Ніна Андріївна. Так її представила Оксана, керівник пансіонату. Сама Яшина теж без проблем відгукується на свій “псевдонім”. Як цього вдалося домогтися – невідомо. Або колишнє ім’я бабусі допомогла забути стареча деменція, або – впевненість у тому, що їй загрожує небезпека, як, наприклад, минулорічна зустріч з пресою”, – йдеться у публікації.

Її прокоментував 4 березня в ефірі “Вістей ФМ” (з 28-ї хвилини) оглядач Іліас Меркурі в бесіді з теле – і радіоведучим Володимиром Соловйовим. “Коли здійнявся галас, що це за такі заклади, де людей похилого віку тримають в жахливих умовах, будинок престарілих переїхав”, – припустив Меркурі, – переїхала і бабуся Яшина, яку старанно приховували від журналістів.

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5 березня Ілля Яшин розмістив на YouTube відповідне відео, де ще раз повторив, що його бабуся знаходиться у спеціалізованому приватному будинку престарілих, де отримує всі необхідні послуги по догляду. Літня жінка страждає старечої деменцією, а тому потребує кваліфікованої допомоги, пояснив політик. За його словами, він з іншими рідними регулярно відвідує її і привозить їй фрукти та інші частування.

“З’їздили в якийсь незрозумілий будинок престарілих, сфотографували невідому мені літню жінку і видали її за мою бабусю. І піднесли це все під виглядом викриття: Яшин сховав бабусю під вигаданим ім’ям”, – написав Яшин в соцмережі “ВКонтакте” .

“Проте не сумніваюся: врешті-решт, вони бабусю знайдуть і прорвуться до неї з камерами, щоб познущатися наді мною і моєю родиною. Адже скоро вибори – а Собяніну дуже не хочеться, щоб я висувався в Мосміськдуму, виграв і продовжив псувати йому життя вже з трибуни міського парламенту, – поскаржився він.

 

 

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