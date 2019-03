У Прінстоні на одного студента в банку лежить близько мільйона доларів

Якщо вивчати життя американських вчених з «Теорії великого вибуху», то виникає відчуття, що вона повністю складається з полювання за рідкісними номерами коміксів, відеоігор, використання лазерів для розігріву супу, а роботизованої руки — як машини для обнімашек. Все це розбавте боязкими спробами побудувати романтичні стосунки і заграванням зі Стівеном Хокінгом. При цьому американців, які отримали Нобелівську премію, вже більше 350. Домогтися таких результатів, виїжджаючи тільки на коміксах, точно не вийде. Тоді в чому секрет успіху?

З ходу можна виділити три важливі складові. Перша — вміла полювання за мізками. Розумниці і розумники з усього світу з’їжджаються в Штати не просто так: вони розуміють, що в цій країні шанс реалізувати свої найсміливіші амбіції досить високий. Друга — збереження традицій освіти. Незважаючи на те що США — країна відносно молода, дуже багато університетів там мають столітню (а то і двохсотлітню) історію. І нарешті, третя — здоровий американський прагматизм, помножений на невгамовний американський оптимізм. З високою часткою ймовірності можна сказати, що більшість молодих вчених з Штатів з ходу заявила вам, що наука — це круто. І в тому, що такі складні процеси сприймаються саме як захоплююча пригода, немає абсолютно нічого поганого. Згадайте ще раз про кількість нобелівських лауреатів.

Так давайте сьогодні спробуємо подивитися на життя американських студентів і вчених, порівнявши її з білоруськими реаліями. Допоможе в цьому наша співвітчизниця, вже довгий час живе в США. Вона стане одним із спікерів конференції TEDxMinsk, яка пройде в Мінську 30 березня.

Хто це?

Анастасія Липневич, професор психології університету Нью-Йорка (The City University of New York), директор з розвитку наукових досліджень викладацького складу вузу, член науково-технічної ради Нью-Йоркського департаменту освіти. Доктор наук в когнітивній психології. Якщо вам цього мало, зазначимо, що професор Липневич читає лекції в якості запрошеного професора в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, Університетах Констанц, Мюнстер і Фрай в Німеччині, Університеті Тургау в Швейцарії, Університеті Отаго в Новій Зеландії, Національному інституті освіти Сінгапуру, Автономному інституті Мадрида в Іспанії та інших. Також вона — автор понад 40 статей в провідних світових наукових журналах. Професор Липневич полягає в редакційних колегіях п’яти провідних наукових журналів і є членом експертних наукових комітетів низки університетів.

— Давайте почнемо з відмінностей у побудові роботи університетів, які вам кинулися в очі відразу після переїзду в США.

— Найважливіше відмінність в тому, що наука і вища освіта в США невіддільні. У професорський склад входять вчені, які займаються науковою діяльністю. Сам процес і його результати стають частиною навчальної програми студентів, які можуть не тільки спостерігати, але й брати участь у дослідженнях.

У хороших американських коледжах та університетах фактично у всього викладацького складу є докторська. Виключення складають конкретні дисципліни, для яких можуть залучити, наприклад, програміста-практика.

Ще одне критичне відмінність полягає в тому, що в Білорусі студенти йдуть в університет навчатися відразу на конкретну спеціальність. У Штатах же ти швидше вступаєш в університет, виявляючи бажання отримати набір фундаментальних знань. Ти можеш написати, ким ти хочеш бути, але, швидше за все, твоя думка зміниться. Перші два роки ти отримуєш тут core — ядро знань, що включають в себе загальноосвітні предмети. Наприклад, два предмети з історії, два — з математики, два — з статистики і т. д.

І дуже часто виходить, що студент йде в університет з повною упевненістю, що він хоче стати бізнесменом, але, взявши курс з хімії, розуміє, що саме в цьому його покликання. Деякі мої слухачі за два роки чотири рази змінювали свою думку про те, ким хочуть бути, але зате, визначившись, вони займалися справою, яка їм дійсно було близько.

Наступні два роки коледжу передбачають поглиблення і концентроване вивчення вузькій спеціалізації, яка була обрана. При цьому у молодих людей вже немає такої великої обов’язкової групи предметів, у них зберігається велика автономія. Студенти можуть самостійно структурувати свою освіту, і за рахунок цього вони майже завжди дуже сильно мотивовані. Наприклад, слухач може відмовитися вивчати обраний курс в перші два тижні семестру, замінити його іншим чи взяти такий же курс в іншому семестрі. Таке буває тоді, коли студенти розуміють, що недостатньо підготовлені, або їм не підходить професор, час і т. п.

Нарешті, ще одним фактором є постійна наявність в системі освіти міжнародної мови. Англійською видаються наукові праці та підручники в США, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, багатьох скандинавських країнах. Виходить величезна кількість книг, які, поки переведуться на російську мову, значною мірою втратять свою актуальність.

— У білоруських університетах проблема мотивації студентів в процесі навчання стоїть дуже гостро. Багато ходять на лекції просто для того, щоб відбути час. Часто можна побачити тих, хто не планує працювати за одержуваної професії спочатку. Така проблема актуальна для Штатів?

— Освіта в США платне, потрапити в хороший вуз дуже складно, тому про те, щоб вчитися для галочки, взагалі мови не йде. Студентів сприймають як клієнтів університетів і коледжів, а клієнтів треба всіляко оберігати, допомагати їм і в цілому створювати атмосферу комфорту і інтересу до подій. Особисто мене таке ставлення шокувало перший час після білоруського вузу. Першим курсом, який я почала читати студентам, була статистика — учні його, як правило, бояться.

Сила-силенна часу йшла на те, щоб придумати, як ввести в лекції розважальний компонент. Мені треба було зробити так, щоб два з половиною години пролітали весело, з вогником. Тільки з часом я зрозуміла, що в цьому, по суті, і полягає робота викладача — він повинен зацікавити студента і донести інформацію в такій формі, щоб йому хотілося вчитися далі.

— Як у Штатах відбувається оцінка роботи викладача?

— В першу чергу вона оцінюється тими, для кого він працює — самими студентами. Після кожного курсу учні заповнюють докладний опитувальний лист, в підсумку виводиться загальний рейтинг кожного викладача, можна подивитися коментарі слухачів з приводу його роботи. Цікавий момент: практика показує, що високу оцінку студентів отримують не ті викладачі, на лекціях яких легко, а саме ті, які дають найбільш повні і корисні знання, навіть якщо для їх отримання доводиться неабияк напружуватися.

Мало того, на лекції, які ведуть молоді викладачі, регулярно приходять більш досвідчені колеги і складають докладний звіт. Дуже важливо відзначити, що це не просто критика (хоча і вона може бути), а радше розгорнута консультація з приводу того, як можна зробити процес навчання ефективнішим та цікавішим.

Наука не стоїть на місці, регулярно публікуються нові дослідження і оновлюється навчальний матеріал. Для найбільш успішних професорів це норма життя, вони інформують студентів про своїх дослідженнях, а також про розробки в їх дисципліни.

— Але ж, крім зворотного зв’язку від студентів і колег є й інші стимули працювати краще?

— Звичайно. Наприклад, хороші зарплати, гнучкий графік і можливість подорожувати. Крім того, в американських університетах існує таке поняття, як «довічна позиція», яка гарантує вам добре оплачуване робоче місце — це одна з вищих нагород за заслуги перед навчальним закладом. Можна сказати, що деякі викладачі трохи розслабляються, коли отримують такі умови, але на якості їх роботи це не відбивається. Треба розуміти, що планка для отримання цих преференцій настільки висока, що, досягнувши її, люди просто не можуть працювати абияк.

Викладачі читають набагато менше лекцій порівняно зі своїми колегами з Білорусі. Припустимо, у мене зазвичай заплановано 5 годин на тиждень. Очікується, що професор в університеті більшу частину свого часу буде працювати над дослідженнями, вносити свій внесок у науку.

Це чудово ще й з тієї сторони, що студенти практично напевно будуть отримувати знання від людини, яка безпосередньо бере участь у розвитку викладається ним предмета. Кажучи по-простому, це жива наука, а не набір архівних даних, отримати які сьогодні можна просто заглянувши в інтернет. Я регулярно розповідаю моїм слухачам про своїх дослідженнях задовго до того, як вони з’являються в наукових журналах.

— Як розподіляються пріоритети у вашій роботі?

— Я повинна 60% свого часу займатися наукою, 25% виділяється на викладання, решта — на громадську діяльність (роботу в редакції журналів, консультування студентів тощо).

— Чи Сильно відрізняється формат читання лекцій в Білорусі та США?

— Під час мого навчання в Білорусі лекції часто були в першу чергу монологом викладача. У США і європейських університетах це діалог, що періодично переростає в дискусію. Дистанція між професором і студентом не настільки велика, як у нас. Слухачі абсолютно спокійно задають питання під час і після лекції. По правді кажучи, кількість питань по електронній пошті, які я отримую, вас би напевно вразило. При цьому студенти не погоджуються, сперечаються, відстоюють свою точку зору. Це освіта буквально заточене під те, щоб слухачі задавали питання, виявляли цікавість, допитливість.

Білоруська, більш сувора і авторитарна форма викладання нагадує скоріше ту, що зараз поширена в азіатських країнах, наприклад, у Сінгапурі, де слова педагога не оскаржуються, а питання можуть бути задані лише для того, щоб уточнити почуте. При цьому треба відзначити, що рівень знань, наприклад в області точних наук, в Азії, як і в Білорусі, досить високий.

Зараз у багатьох міжнародних дослідженнях вчені з Сінгапуру стоять на лідируючих позиціях, що пов’язано з чудовими предметними знаннями. Але при цьому головна проблема для їх системи навчання — невміння виходити за рамки. Тому країна сьогодні приваблює «зухвалих» вчених зі всього світу, щоб вони трохи розворушили ортодоксальну систему освіти.

— Чи можна уявити, що у вузах США хто буде навчатися чи навчати для галочки? Найсміливіші критики системи освіти у Білорусі кажуть, що її глобальна проблема полягає в тому, що безліч низькорейтингових університетів дають своїм учням безглузді і непотрібні знання, які навіть неможливо застосувати на практиці.

— Якщо ви подивитеся звіти ООН, то побачите, що Білорусь знаходиться у світових лідерах за кількістю вузів на тисячу чоловік та охоплення вищою освітою населення. Чому кількість не переростає в якість?

Я знаю, що в Білорусі цілком нормально мати дві вищі освіти, і нерідко можна зустріти людей з трьома вищими освітами. У США такий чоловік викликав би величезний інтерес, захоплення і здивування. З одного боку, це гідно поваги (тому що тут отримати вищу освіту справді важко), але з іншого — виникав би закономірне питання: «Навіщо?» Навіщо було витрачати стільки часу, грошей і сил?

Якщо б мене запитали, що робити з інститутами або університетами, які дають низькоякісні або тим більше непотрібні знання, я б однозначно порадила їх закрити. Можу припустити, що в деяких областях білоруської науки і системи освіти було б корисно замість кількох вузів зі схожим профілем залишити тільки один, вклавши гроші, що звільнилися в його повноцінний розвиток.

Свого часу фіни, прагнучи поліпшити свою систему освіти, одномоментно закрила всі університети, які готували вчителів, залишивши лише два. Потрапити в ці вузи можуть абітурієнти з видатними знаннями і оцінками. По схожому шляху розвитку пішов і Сінгапур: у них є тільки один університет, що готує вчителів, і потрапити туди можуть тільки випускники, які увійшли в топ-5 відсотків за результатами закінчення школи.

При цьому важливо зауважити, що в рамках моєї дисципліни інформації для об’єктивної оцінки якості освіти в Білорусі вкрай мало. Вона не бере участь ні в одному міжнародному дослідженні, присвяченому оцінці якості середньої та вищої освіти (на відміну, наприклад, від Росії або Казахстану).

В результаті виникає своєрідне замкнене коло. У Білорусі проводиться мало практичних наукових досліджень, тому що на це не вистачає грошей. Гроші можна отримати беручи участь в численних міжнародних дослідницьких програмах. Однак потрапити в ці програми білоруси не можуть через відсутність об’єктивних, прийнятих на міжнародному рівні доказів компетентності наших вчених.

Я не можу зрозуміти, чому Білорусь не бере участь, наприклад, в PISA (Міжнародна програма з оцінки освітніх досягнень учнів) — тесті, який охоплює зараз 86 країн і дозволяє оцінити грамотність школярів та вміння застосовувати знання на практиці.

— Давайте поговоримо про державний і приватний капітал в освіту. Як найбільш ефективно вкладати гроші в університети і чи можна на них заробляти?

— У США є і приватні, і державні університети. Крім плати за навчання, вони фінансуються з федерального бюджету чи існують на приватні пожертвування. Дуже часта практика — спонсорська допомога від заможних випускників вузів, вже добилися в житті багато чого, але продовжують підтримувати рідну alma mater. (Подібна традиція широко поширена і в Британії.) Припустимо, Прінстон може похвалитися такою статистикою: на одного студента в банку лежить близько мільйона доларів. Ясна річ, що з таким величезним запасом грошей можна приділяти дуже багато часу науці. Багато університетів тут є багатими закладами, в які вкладаються всі — держава, місцева влада, приватні особи.

Національний науковий фонд США (NSF) адмініструє величезна кількість грантів для усіляких наукових дисциплін. Отримати такий грант дуже почесно. Таким чином держава підтримує наукову діяльність незалежно від приналежності вчених до державним або приватним університетам. Крім NSF існують і інші фонди зі своїми програмами грантів.

— Дуже популярна в Білорусі тема ретроградства в системі освіти. Як побороти цей порок? Дуже часто вчені мужі або педагоги засиджуються на своїх місцях, не даючи рости молодим. Як з цим борються в успішних вузах? Ця історія теж неодноразово висміювалися в «Теорії великого вибуху».

— Вченого, який отримав за великі заслуги перед університетом довічну позицію, звільнити дійсно практично неможливо, і тому іноді серед співробітників можна зустріти кадри, дивлячись на які диву даєшся: «Як ти досі працюєш?» Але дізнавшись послужний список такого вченого, ти розумієш, що особливе ставлення він напевно заслужив. Ці люди вже заплатили за свій статус, і адміністрація, працюючи з ними, виявляє творчий підхід. Пару таких кадрів є і у нас в департаменті: їм дають адміністративні ролі, намагаючись відволікти безпосередньо від викладання, наприклад призначають відповідальними за прийом студентів.

Це, звичайно, проблема, яка, залишаючись традицією, ефективно поки не вирішується.

Деякі університети всіляко вмовляють вчених з недостатньою кількістю наукових робіт піти на спокій, пропонуючи їм значний «золотий парашут», мовляв, підеш, тоді ми будемо платити тобі до кінця життя хорошу пенсію плюс ще твою зарплату протягом року після звільнення.

— Які чинники заважають білоруської системі вищої освіти і науки щільно впровадитися в міжнародний освітній рух? Коли наші дипломи про закінчення вузів стануть сприймати всерйоз за кордоном і що це дасть країні (а не їх власникам, які поспішать швидше з цими дипломами виїхати за кордон)?

— Не можна сказати, що білоруські дипломи не котируються за кордоном. Я закінчила Білоруський державний педагогічний університет ім. Максима Танка за спеціальністю «психологія та іноземна мова» і тільки після цього вступила до магістратури в США, мій диплом зарахували! Правда, зізнатися чесно, сучасну психологію мені довелося вчити практично з нуля, тому що, знаючи всі класичні дослідження, я не уявляла, що і як вивчає сучасна наука. Це, власне кажучи, красномовно показує основні проблеми білоруських вузів.