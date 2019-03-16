Міф про «добрих радянських людей»

Так, друзі — сьогодні буде пост на давно задуману мною і дуже цікаву тему — викриття міфу про якусь там “особливої доброти” радянських людей. Адепти цього міфу люблять розповідати казки із серії “раніше і трава була зеленішою, і вода мокро” — нібито в СРСР всі були дуже добрими і чуйними, постійно посміхалися а також були завжди готові допомогти один одному. Мовляв, раніше були люди як люди, а тепер навіть і стрельнути сигарету не у кого.

Зрозуміло — все це не більше ніж міф, причому міф досить небезпечний — молоде покоління слухає ці вигадки і думає, що СРСР був країною якихось добрих і неймовірно гарних людей, а зараз все відразу стало погано, і всі стали злими. І вже тільки тому цей міф треба викрити — що я сьогодні зроблю.

Отже, в сьогоднішньому пості — розвінчання міфу про “особливу доброту” радянської людини. Обов’язково заходьте під кат, пишіть в коментарях вашу думку, ну і додаватися в друзі не забувайте)

Звідки взявся радянська людина?

Для того, щоб зрозуміти всю неспроможність вигадок про якусь там особливу радянську “доброту”, давайте спершу ще раз згадаємо, звідки взявся радянська людина і які риси характеру стали йому властиві. Після перевороту 1917 року до влади прийшли більшовики, які уявили, що вони уповноважені творити майбутнє і те, що соціум можна змінити вручну. Це в цілому дуже небезпечні ідеї — з математичної точки зору в прогнозуванні цих процесів враховується дуже мало змінних, і в результаті завжди виходить не те, що задумувалося — як це сталося і у випадку СРСР.

Тим не менш, більшовики були охоплені цими небезпечними ідеями, і почали перебудовувати суспільство на свій лад. Добрий дідусь Ленін, друг дітей прямо заявляв, що всі носії старої культури повинні бути знищені, для чого більшовики в 1920-ті роки розгорнули політику “Великого терору”. Великий механік і мовознавець продовжив політику доброго вічно живого діда — створивши ГУЛАГ, а також завершивши формування системи розподілу благ і подачок — відтепер добре жили лише ті, хто годувався з рук у радянської влади і всіляко її обслуговував.

А далі сталося те, що й повинно було статися — замість появи “високоморального радянської людини”, який оспівувався усією радянською пропагандою — почав формуватися зовсім інший типаж типового совка. Типовий совок був носієм подвійної моралі (“одні слова для кухонь, інші для вулиць”), був пристосуванцем, вважав себе вправі обманювати інших (раз вже його обманює держава), підлабузнювався перед можновладцями і намагався обзавестися хоча б невеликий владою над ким-то.

Відбувалося це, до речі, зовсім не тому, що проживають на території СРСР народи були якимись “не такими” — просто люди були змушені адаптуватися до виживання в новій системі, і суспільство почало змінюватися. Ніякої особливої “доброти” в ньому не було, про що ми детально поговоримо в інших розділах посту.

Репресії і доноси.

Почнемо, мабуть, з ранніх років СРСР у 1930-50-і роки в совку щосили процвітало доносительство. Саме сталінські десятиліття виховали абсолютно особливий типаж радянської людини-донощика — він міг мило вам посміхатися, бути тихим і ввічливим сусідом по комуналці або непомітним колегою в конторі — але він дуже пильно стежив за вашими словами і діями, і ледь що — намагався донести владі.

Звідки бралися донощики? Сам по собі донос був якоюсь мірою витіснення тотального страху, яким був просякнутий сталінський СРСР — “якщо я сьогодні донесу, то влада мене прийме за свого, і принаймні сьогодні я залишуся живий”. Радянські донощики, уражені Стокгольмським синдромом, навіть починали відчувати якусь особливу важливість і потрібність своїх доносів, як би починали грати з владою на одному полі, примазываясь до команди хижаків — “дивіться, я такий же як і ви!”.

Іншою стороною радянського доносів було матеріальна винагорода — один час донощики могли претендувати на майно того, кого відвезли за доносом — принаймні, могли бажати звільнення його кімнати в комуналці і претендувати на цю житлоплощу. Можна тільки здогадуватися, які страшні і бридкі речі люди писали один на одного в ті роки, частково розсекречених архівах трапляються доноси на кшталт “Слюсар Микола С. тримає в кухні вершкове масло замість маргарину і явно живе на нетрудові доходи”, або “Моя сусідка Наталія Н. заявила, що ми тут голодуємо, а Сталін зараз напевно білі булочки їсть — чому зіграла на руку капіталістичним розвідкам”.

Загалом, ніякої “особливої доброти” у радянських людей в ті роки не спостерігалося. Це було сіре і бідне суспільство, пронизане доносительством і взаємною недовірою. Так, можна згадувати якісь окремі хороші історії, але в цілому суспільство було саме таким — виживали ті, хто доносив, а не ті, на кого доносили. Нагадую також, що весь персонал Гулагу, всі загрядотряды і НКВС теж не прилетіли з Марса, а були набрані з тих самих “добрих радянських людей”.

Заздрість, квартири і хутряні шапки.

Так, тепер давайте подивимося, що у нас з радянською добротою стався у більш пізні часи. Може бути, зі смертю Сталіна все стало різко краще? Особливою “доброти” теж якось не спостерігалося — з ростом добробуту зростала і заздрість один до одного. Це до речі ще один міф, що радянські люди нібито нікому не заздрили — заздрили, ще як. У Васі трикімнатна квартира, а у нас двокімнатна — заздрість. Валера купив пилосос, а я не купив — заздрість. Валька “дістала” путівку в Болгарію, звідки привезла гарні чоботи, а я не дістала і не привезла — заздрість, заздрість, заздрість.

Для отримання тих чи інших благ “добрі” радянські люди не гребували йти по головах — так, один на одного вже не писали доноси в НКВС — були інші часи, але “капнути” на того чи іншого людини в яке-небудь місцеве партійне відділення вважалося цілком нормальним. “Обійти” того чи іншої людини в гонці за життєвими благами вважалося навіть чимось гідним і успішним — мовляв, я зрозумів, як виживати в системі, а Іванов не зрозумів, не “заворушилося”, не “дістав” — ну і так йому й треба.

Саме заздрість була найчастіше основним двигуном якогось внутрішнього розвитку — мовляв, я теж хочу жити як Петров, який працює в торгівлі і їздить на “Волзі”, я теж хочу зробити партійну кар’єру, як Сидоров, і жити в п’ятикімнатній квартирі у відомчому будинку. При цьому кожен думав переважно про себе — зробив кар’єру і добре, “не базікай зайвого, а то посадять”. Ніякої добротою в цьому суспільстві і не пахло.

Країна заборонених посмішок. Замість епілогу.

В останньому розділі посту хочеться сказати ще про чисто комунікаційних аспектах радянського життя — з-за тотальної бідності, невлаштованості і обмеженості ресурсів більшість радянських людей не було не те що добрими — вони часто були просто озлобленими. Бійки та чвари в магазинах, штовханина і хамство в переповненому громадському транспорті, черги в поліклініках — все це ніяк не сприяло якийсь там “доброті”, а сприяло тому, що люди ставали озлобленими і агресивними. Навіть на фото радянські люди посміхаються вкрай рідко — зверніть наступного разу на це увагу, коли будете переглядати збірки радянських фото.

Загалом, все вигадки про якийсь там “особливої доброти” радянських людей — не більш ніж міф. По-моєму — у наш час люди набагато більш добрі, чуйні і менш агресивні.