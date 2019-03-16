Хвилі гніву: чому росіяни протестують проти китайських проектів

Петиція проти будівництва китайського заводу по розливу води на Байкалі зібрала майже мільйон підписів, і це не єдиний приклад невдоволення населення економічною активністю КНР в країні. Чого побоюються росіяни і що про це думають у Піднебесній?

Не розлий вода

У середу прем’єр-міністр Дмитро Медведєв доручив Мінприроди перевірити на відповідність найсучаснішим екологічним стандартам» проект заводу по розливу води на озері Байкал. «Ця тема стала дуже гострою», — підкреслив глава уряду.

Мова йде про заводі в селищі Култук на півдні Іркутської області. Будівництво веде «Аквасиб» — приватна компанія, на 99% належить громадянину КНР Цзюй Гофа (ще одним відсотком володіє його російська дружина Олеся Мульчак).

«Аквасиб» планує брати воду з дна Байкалу, перекачувати з підводного трубопроводу довжиною в кілька кілометрів на підприємство, яке зараз будується на березі озера, розливати по пляшках і експортувати в Китай, Південну Корею і Монголію.

Планова потужність заводу — 528 тисяч літрів води в добу. Перша черга вводиться в експлуатацію в грудні, на повну потужність підприємство вийде до 2021 року.

Цей проект виник у 2013-м. За п’ять років компанія «Аквасиб», за словами її представників, отримала позитивний висновок екологічної експертизи відповідно до закону «Про охорону озера Байкал», а також всі передбачені законодавством дозволи на будівництво.

Однак місцеві жителі виступили різко проти. У 2017-му один з них розмістив на сайті .org петицію з вимогою зупинити будівництво. Під нею підписалися вже понад 900 тисяч чоловік.

«Вчені підтверджують, що будівництво заводу завдасть значної шкоди Байкалу, який і так вже потерпає від екологічних проблем», — наголошується в документі. Зокрема, можуть постраждати перелітні птахи, традиційно зупиняються в цьому районі.

До того ж неподалік від будівництва знаходяться місця гніздування птахів, занесених у Червону книгу. «Ця обставина не була врахована при видачі дозволу на будівництво», — підкреслює автор петиції.

Тим не менш у січні будівництво вступило в активну фазу. Місцеві звернулися в Західно-Байкальскую міжрайонну прокуратуру з вимогою перевірити дотримання екологічних норм. Порушення виявили відразу.

«При огляді встановлено, що будівельний майданчик об’єкта завалена відходами, а тимчасове їх накопичення здійснюється на території, не обладнаній відповідно до вимог законодавства», — повідомила прокуратура. Крім того, на будівництві виявлені розливи палива, які могли призвести до забруднення байкальських вод.

Втім, надії захисників озера зупинити проект швидко розвіялися. Як уточнили представники юридичної служби «Аквасиба», перевіряльники знайшли лише «два мішки сміття і пляма від автомобільного палива, зараз територія вже очищена».

Росіянам не можна — можна китайцям

Тепер супротивникам заводу може допомогти лише уряд. Експерти відзначають, що, крім традиційного ставлення до Байкалу як до екологічної перлині Росії, незадоволеними громадянами рухає і цілком обґрунтоване почуття несправедливості.

Адже китайської компанії будівництво комбінату на березі озера чиновники дозволили, а місцевим жителям забороняють зводити будинки на березі і вимагають знести все, що було побудовано до внесення в закон «Про охорону озера Байкал» поправок про обов’язковій екологічній експертизі.

Явні привілеї отримав не тільки власник «Аквасиба». Як повідомляє сайт «Гуаньча» (належить Шанхайського інституту стратегічних досліджень і висловлює офіційну точку зору Пекіна), китайці скуповують ділянки на березі Байкалу і ведуть активне будівництво.

«Якщо за законом купити землю не вдається, вони наймають російського посередника, на якого оформляється нерухомість, але фактичним власником стає громадянин КНР, — уточнює видання. — На придбаної під приводом будівництва дачі або житлового будинку землі з’являються в результаті багатоповерхові готелі та інші елементи туристичної інфраструктури».

«Гуаньча» цитує одного з китайців, вклав у нерухомість на Байкалі близько 12 мільйонів доларів і фактично визнає, що вся ця діяльність нелегальна. «Отримання дозволів на будівництво та екологічних погоджень може зайняти близько трьох років, а це дуже довго», — пояснив він виданню.

Російські наглядові органи китайських порушень чомусь не помічають, хоча за співгромадянами невсипно стежать, болісно караючи за найдрібніші відхилення від норм.

Громадське обурення у зв’язку з китайським проектом на Байкалі — найбільш резонансний, але аж ніяк не унікальний випадок. Тільки за останній місяць відбулося як мінімум два схожих скандалу.

Жителі селища Омський в Західному Сибіру подали в регіональну Комісію з прав людини колективну скаргу на будівництво містечка для 400 китайських робітників, які займуться реконструкцією Омського нафтопереробного заводу.

«В Омську багато безробітних і притому кваліфікованих працівників, а вони (Китайська національна хіміко-інженерна будівельна компанія № 7, підрядник. — Прим. ред.) привозять китайську молодь, яка навчиться тут працювати», — зазначають автори документа, попереджаючи, що будівництво китайського селища обернеться «колонізацією омської землі».

У Моргаушском районі Чувашії місцеві мешканці на громадських слуханнях виступили проти будівництва молочного заводу китайської компанії Sichuan-Чувашія».

Китайці купили ділянку площею 40 га, на якій планують звести переробне підприємство, адміністративна будівля для упаковки готової продукції, їдальню, магазин і кафе, а також фізкультурно-оздоровчий комплекс. Представники «Сичуань-Чувашія» пообіцяли, що всі торгово-розважальні об’єкти будуть доступні і місцевому населенню.

Однак їм не повірили. На слуханнях люди скаржилися, що китайці вже обгородили будмайданчик, перекривши під’їзні шляхи до земельних ділянок, виділених для особистого підсобного господарства.

Правила поведінки в Росії

Невдоволення китайськими проектами — проблема, насамперед, місцевих та регіональних органів влади, зацікавлених в інвестиціях, створення нових робочих місць та збільшення податкових надходжень.

Так, проект байкальського заводу по розливу прісної води передбачає 1,5 мільярда рублів інвестицій і 150 робочих місць. Плюс стабільний потік податкових платежів.

Не дивно, що глава Бурятії Олексій Цыденов на початку березня заявив, що «всі ці крики і хвилювання — взагалі ні про що».

«Що стосується побоювань на тему, що води в озері не залишиться, можу навести тільки один приклад: якщо ми візьмемо все, що проходить через Ангарську греблю, і те, скільки готовий розливати в пляшки завод на Байкалі, то це приблизно стільки ж, скільки пропускає гребля за півтори хвилини», — пояснив Цыденов.

В середині лютого сайт «Гуаньча» опублікував великий матеріал, присвячений невдоволення російського населення китайської економічної експансії.

На думку видання, громадяни КНР, які приїжджають на Байкал, не дають заробляти російською. «Вони зупиняються в готелях, належать їхнім співвітчизникам, харчуються тільки стравами національної кухні. Їх водії та інший обслуговуючий персонал — китайці. Всі послуги оплачені ще на території Китаю, тому внесок у російську економіку від них невеликий», — зазначає «Гуаньча».

До того ж китайці поводяться в Росії не кращим чином. «Далеко не всі відрізняються витонченими манерами: можуть і плюнути, і сміття викинути, де їх душі буде завгодно, — констатує видання. — У росіян це викликає почуття неприязні».

Але найголовніше, відзначають пекінські аналітики, росіяни бояться економічної потужності Китаю «в той час як їх власна країна настільки хороших результатів не показує, а населення поступово зменшується».

«Росіяни незадоволені, що Китай використовує їх країну як базу постачання енергоресурсами і сировиною, і вважають, що КНР хоче нажитися на важкому положенні в сучасній Росії», — підсумовує «Гуаньча».