У Володимирі стріляли в супротивника тортур з правозахисного проекту «Гулагу.немає»

У Володимирі скоєно замах на координатора правозахисного проекту Gulagu.net Бориса Ушакова.

Як розповів засновник проекту Володимир Осечкін, невідомий кілька разів стріляв у Ушакова напередодні близько 21:10 на Жовтневому проспекті. «Ушаков дивом побачив кілера за секунди до пострілу, побачив як той виймає пістолет і готується вистрілити в Бориса, і зміг сховатися за ріг будинку і вийти із зони ураження, після чого сховався, після чого викликав співробітників поліції по телефону», — повідомив Осечкін.

Коли Ушаков викликав поліцію, прибув поліцейський, пообіцявши викликати слідчих, викликав швидку психіатричну допомогу. Уникнути каральної психіатрії йому вдалося завдяки гучного зв’язку з колегами по проекту, які попередили медиків про відповідальність. Тим не менш, поліцейський зажадав від Ушакова проїхати з ними на медосвідчення на наркотичне сп’яніння. Медики відмовилися виконувати незаконні розпорядження співробітників СК і поліції і відпустили Бориса Ушакова додому.

Осечкін пов’язує замах з правозахисною діяльністю Ушакова, який викривав тортури в правоохоронних органах, а в останніх заявах вказував на причетність до них співробітників регіонального УФСБ.

Раніше Борис Ушаков подавав заяви про погрози вбивством, але кримінальну справу за цими фактами так і не було порушено.

Осечкін також розповів, що у Бориса є сумніви в об’єктивності розслідування замаху. Так, за його словами, слідчий «при огляді місця події не обгородив територію, з якої робився постріл, не використовував металошукач для пошуку гільз в снігу, дозволив більш ніж 10 співробітників спецслужб пройтися за місцем, з якого стріляв кілер».

За словами Осечкина, Борис вказав на співробітників володимирського УФСБ і СК як на можливо причетних до погроз на його адресу і пострілів.

Осечкін написав звернення до голови СК Росії і генпрокурору РФ про недбалість слідчих, які розслідують замах.