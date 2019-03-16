Ізраїль: вибух газу призвів до обвалення будинку в Ашдоді, є постраждалі

В 19:08 надійшла перша інформація про те, що на вулиці Мартіна Бубера в Ашдоді прогримів вибух.

Радіостанція “Кан Бет” передала, що в результаті вибуху сталося часткове обвалення одноповерхового житлового будинку. Імовірно, мова йде про вибух газових балонів, що знаходилися поруч з будинком.

Число постраждалих в цьому інциденті, можливо, буде зростати.

Парамедики служби швидкої допомоги “Маген Давид Адом”, які прибули на місце події, передали, що в результаті вибуху постраждали дві людини. Стан 30-річного чоловіка, який отримав множинні травми і опіки, оцінюється як критичний. 50-річний чоловік, який отримав травми кінцівок, за оцінками парамедиків, знаходиться у важкому стані.

За словами парамедиків, вибух повністю знищив будівлю. Пожежні допомагали медикам витягти з-під уламків постраждалих. Після чого чоловіки на “швидких” були доставлені в міську лікарню “Асута”.

На місці події продовжують працювати рятувальники, які повинні переконатися, що під уламками немає інших людей.