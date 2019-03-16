Boeing 737 MAX отримають нове програмне забезпечення

Заплановані оновлення.



Компанія Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення (ПО) для систем, застосовуваних в її літаках Boeing 737 MAX, протягом 7-10 днів. Про це в суботу, 16 березня.

Відзначається, що мова йде про оновлення противостопорной системи і дисплеїв для пілотів.

Раніше компанія вже заявляла про намір представити оновлене програмне забезпечення для літаків цієї моделі, однак точні терміни не вказувалися. У заяві компанії тоді зазначалося, що протягом декількох місяців після падіння першого літака Boeing 737 MAX індонезійської авіакомпанії Lion Air Boeing “розробляли модифікації програмного забезпечення для управління польотом Boeing 737 Max”.

13 березня влади США припустили, що оновлення програмного забезпечення літаків Boeing 737 Max для їх більшої безпеки займе кілька місяців.