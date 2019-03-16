Що відомо про масові розстріли в мечетях Нової Зеландії

28-річний австралієць опублікував маніфест і відправився вбивати людей. Він безжально добивав поранених. А те, що відбувається транслював на відео.

Масове вбивство людей відбулося в двох мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії. У п’ятницю о 13:40 за місцевим часом (3:40 МСК) терористи почали розстрілювати віруючих. Загинули 49 людей. Ще 48 поранено.

Людей вбивали в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид.

Відомо ім’я одного з ключових учасників теракту — це 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він ретельно спланував злочин і вів відеотрансляцію вбивств. Перед початком бійні злочинець звернувся до глядачів і запропонував їм підписатися на блогера PewDiePie, а потім під веселу музику поїхав до мечеті. На кадрах видно, як злочинець дістає з автомобіля вкриту білими написами гвинтівку — при цьому в машині залишається ще кілька пістолетів — і поволі заходить в мечеть. Як пізніше повідомлять ЗМІ, на гвинтівках були написані імена людей російською, сербською, грузинською, англійською та іншими мовами. У числі інших згаданий російський адмірал Дмитро Сенявін.

Першими жертвами стають люди, які виходять з будівлі. Таррант розстрілює їх з гвинтівки. Одна людина поранена і намагається відповзти, але терорист безжально добиває його. Потім австралієць показує, як іде мечеті, кілька разів перезаряджає зброю і розстрілює всіх підряд. Люди лежать на підлозі біля стін, і терорист стріляє в них, щоб переконатися, що всі мертві. Чути стогін. Вбивця помічає, що хтось намагається втекти, і знову відкриває вогонь.

Через кілька хвилин стрілок виходив з мечеті — і йде до машини. По дорозі він стріляє услід людям, які вибігли з будівлі, потім змінює зброю і відкриває стрілянину на вулиці.

Терорист знову заходить в мечеть — і добиває поранених. Біля воріт будівлі він ображає жінку, вона падає на асфальт і кричить: «Допоможіть! Допоможіть мені!» Таррант безжально розправляється з нею — стріляє жертві у голову, а потім переїжджає її на своїй машині.

Чоловік тяжко дихає, він вже не може зберігати спокій. Терорист їде на автомобілі і попутно відкриває стрілянину по людям. Його не хвилює, що вікна машини закриті — кулі пробивають скла. Після цього він продовжує їхати, але вже не стріляє. На цьому відеотрансляція обривається.

Через деякий час стало відомо, що стрілянина сталася в другій мечеті, приблизно в 5 км від місця першого теракту.

Очевидець трагедії Ппр у момент стрілянини був у першому ряду серед молільників в одній з мечетей. Він розповів журналістам, що злочинець почав вбивати тих, хто був зовні, а потім відкрив стрілянину в будівлі. Нур чув, як чоловік перезаряджав пістолет тричі. Він стріляв у всіх напрямках. «Я побачив, як люди переді мною падають намертво. Я спробував відповзти», — сказав він. Чоловікові вдалося дістатися до вікна, яке розбили інші віруючі, він вискочив і побіг. Все це час Нур продовжував чути постріли.

Очевидці описали як стрілка білого чоловіка 30-40 років, одягненого у військову форму. До його ніг була прив’язана обойма з патронами.

Перед початком атаки Брентон Таррант опублікував у соцмережі маніфест з 74 сторінок, де пояснює, що прибув у Нову Зеландію тільки для того, щоб влаштувати теракт, і пише, що його кумир — Андерс Брейвік, який вбив 77 людей в Осло. Таррант також зазначив, що читав записи «чарльстонского стрілка» Ділана Руфа і розповів про своїй ненависті до мігрантів. Є в маніфесті і біографія Тарранта, щоправда, невідомо, наскільки вона відповідає дійсності. З неї ми дізнаємося, що він народився в сім’ї з низьким достатком, які в дитинстві мало цікавився навчанням і не вступив в університет. «Я працював нетривалий час, перед тим як заробив гроші і вклав їх в Bitconnect (ймовірно, мова про біржу токенів — „Росбалт“), потім використав свій дохід для подорожей», — говорить він.

Поліція повідомила, що у стрільця було три спільника. Затримані троє підозрюваних. Судячи з відео із соцмереж, міг бути спійманий і сам Таррант. Поліція повідомила, що одного з чоловіків пред’явлено звинувачення у вбивстві. Затриманому близько 30 років, 16 березня він постане перед судом. Правоохоронці, однак, не назвали ім’я обвинуваченого.

Поліцейські повідомили, що після атаки знайшли в місті біля мечетей кілька машин з саморобними вибуховими пристроями. Бомби знешкодили. У місті закрили школи і держустанови. Місцевих жителів попросили не виходити з дому.

У той же день в Окленді (в 1000 км від Крайстчерча), за даними ЗМІ, відбулося два вибухи — біля вокзалу та торгового центру. Також, за інформацією New Zealand Herald, на вокзалі невідомі залишили два рюкзака з вибуховими пристроями. Робот-сапер знешкоджено дві бомби.

Поліцейські проводять спецоперацію на вулиці Сомервиль у місті Данідін. У повідомленні правоохоронних органів йдеться, що це місце являє інтерес у зв’язку з інцидентом в Крайстчерчі. Район спецоперації оточено, людей евакуювали.

Голова норвезького уряду Ерна Сульберг порівняла сталися з терактом, скоєних Андерсом Брейвіком. «Це (сьогоднішній напад на мечеті в Новій Зеландії. — „Росбалт“) викликає хворобливі асоціації з подіями в Норвегії», — підкреслила вона. Прем’єр заявила про схожість маніфестів, які опублікували обидва терориста, — в обох документах містилася ультраправий послання.

Таке ж масштабне вбивство у Новій Зеландії стався лише в 1943 році — тоді охоронці табору «Фазерстон» під час заворушень застрелили 48 ув’язнених. Загинув і один солдат Нової Зеландії.

За інформацією поліції Нової Зеландії, у 2017 році в країні було скоєно лише 35 вбивств.