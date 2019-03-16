Екс-співробітник Facebook наполягає блокувати сервіси компанії

Багато хто вже, напевно, звикли до спілкування в соцмережах. Деякі проводять там більшу частину свого вільного часу. Листування, робота та багато іншого спростили людям життя. Але ось деякі компанії, як, наприклад, Facebook скористалися довірою громадськості.

Вже не раз з’являлася інформація про зливі даних і співробітництво інтернет-гіганта з американськими спецслужбами. Регулярно в Facebook і сервіси компанії відбуваються збої. В кінцевому підсумку виявляються крайніми прості користувачі. А адже іноді в руки зловмисників потрапляють конфіденційні дані.

І добре, якщо це неприємне для вас фото з випускного. А якщо це дані документів, банківської карти або будь-яка інша цінна інформація, то що? Адже очевидно, що засновник корпорації Марк Цукерберг максимум публічно вибачиться. Ну а потерпілий навряд чи доб’ється чого-небудь від керівництва Facebook.

Не дарма з компанії регулярно біжать розробники, а потім закликають громадськість видаляти свої акаунти і не користуватися сервісами інтернет-гіганта. Останнім таким став співзасновник і один із засновників месенджера WhatsApp Брайан Ектона.

«Ми даємо їм владу. І це погано. Ми купуємо їх продукти. Ми погоджуємося на ці сайти. Видалити Facebook, вірно?», — каже Ектона.

Конкретними причинами сподвигшими екс-співробітника Facebook закликати до блокування соцмережа стали чергові перебої в роботі сервісів. Користувачі по всьому світу скаржаться, що не можуть увійти в Instagram, Twitter, WhatsApp. Природно, така ситуація підштовхує людей до висновку, що американська корпорація не може забезпечити безпеку.

Очевидно, в кінцевому підсумку численні «косяки» Facebook призведуть до того, що компанія залишиться без користувачів. Хоча саме цього вона заслуговує давно. Адже вона більше нагадує зброю західних спецслужб проти людства, ніж зручний сервіс для людей.

Ірина Родіонова написав Сьогодні 19:57

Мій коментар: “Ну не любить вертикаль інтернет.

А пригожинская рать їй підспівує.- вилучений:)))

І я вирішив познайомити з цією статтею і реакцією на неї адмінів сооба політика широку публіку!