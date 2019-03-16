УЗ необґрунтовано вимагає збільшити тарифи на вантажоперевезення на 25% — експерт

Залізнична компанія-монополіст «Укрзалізниця» хоче знову підняти тариф на вантажні перевезення, в цей раз на 25%.

Про це в коментарі OBOZREVATEL за підсумками розширеної зустрічі з питань проблем транспортної системи заявив глава об’єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

На його думку, компанія-монополіст не може виразно пояснити, чому ціни на вантажоперевезення повинні злетіти знову, адже явних передумов для цього нема.

«За минулий рік витрати вантажовідправників зросли на 30-35%, це було пов’язано з 15% підвищенням тарифу безпосередньо УЗ, а також лібералізацією вагонної складової. Жодна промисловість будь-якої країни світу не може винести таке підвищення на третину. На початку 2019 року ми знову зіткнулися з позицією, що залізничної компанії потрібні гроші», — підкреслив Олександр Каленков.

При цьому голова об’єднання вважає, що будь-які тарифи повинні бути зваженими. Можна просто взяти всі доходи і витрати «Укрзалізниці», оцінити різницю і адекватно підійти до ціни. Правда, тут важливо проконтролювати монополіста в питанні штучного підвищення тарифу.

«Виносяться два питання на широке обговорення: автоматична індексація тарифу, а також одноразове підвищення на 14%. Як я зрозумів, в ході дискусії всі зрозуміли — автоматична індексація зараз несвоєчасна. Те, що у нас називається тарифом, — не відображає реальну собівартість вантажних перевезень. Спочатку буде створена Незалежна комісія з врегулювання тарифів у сфері транспорту, яка і створить методику, реальну собівартість перевезень і ми зможемо повернутися до обговорення питання…», — впевнений експерт.

Також, на думку Олександра Каленкова, більш детальний розбір ідеї з одноразовим тарифом показує — реальна потреба «Укрзалізниці» не 15, а 7%.

«Витрати зросли на 8,5 мільярда грн. Вони отримали додатковий дохід, не пов’язаний з індексацією — 4,3, мільярди гривень. Ось ці 4 мільярди можна компенсувати піднявши тариф не на 15, а на 7%. Про це говорив і я, і «Укрзалізниця». Якщо ж є інші пропозиції, то давайте їх обговорювати в рамках робочої комісії, яка буде створена незабаром…» — вважає голова об’єднання «Укрметалургпром».

Відзначимо, що «Укрзалізниця» наполягає на підвищення тарифу на вантажні перевезення. Протягом року компанія планує збільшити їх на чверть.