У Львові сумлінну працю двірників заохочують путівками в Європу

Кращий двірник Львова готується відвідати Краків, Прагу, Відень і Будапешт.

Львівський двірник, який понад 10 років наводить порядок на своїй ділянці, отримав “бонус” за чистоту вулиць і прибрані під’їзди – в подорож по Європі.

Вдячні жителі своїми голосами привели його до перемоги на конкурсі, який влаштувала мерія. Чи це дійсно кращий двірник Львова, вирішила перевірити кореспондент “Сьогодні” Оксана Лабойко.

Шість ранку, а Володимир Катинський вже закінчує замітати свою територію. Впорався і з прибиранням під’їздів. Відповідає за чистоту відразу в трьох.

Він працює двірником 12 років. Вийшов на пенсію і підмінив дружину, якій на роботу в Жеку більше не вистачало сил. Про міському конкурсі на звання кращого прибиральника почув від мешканців. За хорошу роботу – вони зареєстрували кандидатом Володимира.

“Мешканці мене … запитайте у будь-якого, хто буде виходити поважають. Жінка підходить і говорить, я вас подала буде конкурс. Я кажу про-о-о, воно мені треба”, – жартує кращий двірник Львова-2019 Володимир Катинський.

Вибирали кращого двірника Львова в соцмережах – по висунутих претендентів голосували на сторінці “Гарячої лінії міста”.

“Це абсолютно народний конкурс на всі 100 відсотків. Люди спочатку вибирали кандидатури, а потім голосували за них”, – розповідає головний спеціаліст відділу “Гаряча лінія міста” Андрій Толстой.

За перемоги Володимира боролися відчайдушно. Біля під’їздів навіть інструкції розклеїли – як підтримати улюбленого кандидата.

У фінал конкурсу вийшли шість осіб. З них найбільше голосів саме за Володимира – 64. Йому і вручили головний приз – вікенд у Кракові, Празі, Відні та Будапешті. Переможець за кордоном ніколи не був. Тому неабияк збентежений.

“Та куди на старості років… У мене ще немає паспорта, але це пусте”, – говорить Володимир Катинський.

Такий конкурс у Львові проводять вдруге. В минулому році теж переміг людина. І теж вперше – разом з дружиною – побував за кордоном.