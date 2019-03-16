У Полтаві на мітингу Порошенко поліція жорстко розігнала активістів, є поранений

Сьогодні в Полтаві, де з візитом перебуває президент України Петро Порошенко, відбулися зіткнення між активістами і поліцією.

За даними правоохоронців, інцидент стався на площі біля театру Гоголя близько 14:00 (а на 13:00 тут було заплановано початок зустрічі Порошенка з виборцями).

Прес-служба МВС повідомляє, що «агресивно налаштована група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт зі співробітниками поліції, які несли службу по охороні публічної безпеки та порядку».

В результаті інциденту постраждала одна цивільна особа.

У мережі з’явилося відео інциденту.

На відеозаписі видно, як активісти закидають поліцейський кордон плюшевими свинями (як це відбувалося паралельно і в столиці).

Потім починається сутичка, в ході якої поліцейські в шоломах і з кийками ганяються за активістами, заламують їм руки і кладуть обличчям в землю.

У натовпі хтось почав кричати «Слава поліції!» а ведучий зі сцени звернувся до полтавців: «Чому б не радіти?»

Також відображено момент, коли в ході пригоди постраждала літня жінка — їй допомагають стати поліцейські.

Один з правоохоронців вимагає подати автозаки.

2-хвилинне відео: