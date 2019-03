За Путіним прийшли — «Радіо Свобода»

Повний список – це Who is Who російської клептократії, включаючи перших осіб Після того, як ці люди офіційно названі в доповіді Конгресу, ситуацію вже неможливо буде повернути назад, тому що судові процедури щодо них будуть питанням не політики, а рутинного виконання американського законодавства про кримінальні фінансах.

Спочатку надихаюча новину про принципову позицію американської влади у їхній непримиренній боротьбі проти зустрічаються ще деколи випадків відмивання на території США капіталів, здобутих злочинним шляхом: США повернуть Киргизії 4,6 мільйона доларів, викрадених сім’єю колишнього президента Курманбека Бакієва. Це передбачено підписаним 25 лютого в Бішкеку заявою урядів двох країн «Про повернення (репатріації) активів Киргизії, викрадених під час колишнього режиму Курманбека Бакієва».

Спільну заяву підписали міністр фінансів Киргизії Бактыгуль Жеенбаева і перший заступник помічника держсекретаря США у справах Південної і Центральної Азії Еліс Уеллс. «Всі ці кошти будуть спрямовані на розвиток регіонів республіки», – сказала міністр. У свою чергу, представник Державного департаменту наголосила, що «адміністрація США рада повернути грошові кошти киргизькому народові і повністю підтримує боротьбу президента Сооронбая Жеенбекова з корупцією».

«Адміністрація США рада повернути грошові кошти киргизькому народу» – чудові слова, буквально запозичені (з заміною руського народу» на «киргизький») з моїх статей, виступів, меморандумів, спрямованих впливовим американським політикам, в яких я пропонував адміністрації США зробити наступну заяву: «Ми не протистоїмо Росії та народів Росії. У нас конфлікт з російською клептократією, пограбувала свій народ і отмывающей свої величезні кошти на нашій території. Ми маємо намір, слідуючи вимогам нашого законодавства, заморозити активи корупціонерів і повернути отримані злочинним шляхом кошти російського народу, передавши їх першому посткриминальному уряду Росії».

Закон «Про протидію супротивникам Америки допомогою санкцій», майже одноголосно прийнятий Конгресом США і вкрай неохоче підписаний у серпні 2017 року Дональдом Трампом, сприймався і в Вашингтоні, і в Москві як незворотній механізм санації кримінальних «руських» активів загальною вартістю приблизно в 1 трильйон доларів.

Фінансової розвідки США доручалося протягом 180 днів представити конгресу доповідь (Kremlin Report) про активи «помітних політичних фігур, тісно пов’язаних з правлячим в Росії режимом, в контексті їх залучення в корупцію». Насправді, 180 днів – якась фігура мови. Безумовно, всі ключові персонажі і їхні активи в США були встановлені вже давно, і залишалося тільки оголосити публічно їх імена, а потім застосувати до них давно існуючі американські закони, що стосуються відмивання капіталів, нажитих злочинним шляхом.

Повний список – це Who is Who російської клептократії, включаючи перших осіб Після того, як ці люди офіційно названі в доповіді Конгресу, ситуацію вже неможливо буде повернути назад, тому що судові процедури щодо них будуть питанням не політики, а рутинного виконання американського законодавства про кримінальні фінансах. І в чому я абсолютно впевнений, ця полювання на вовків була б зустрінута з ентузіазмом і вдячністю в Росії. Дуже важко собі уявити, щоб кремлівській пропаганді вдалося б збудити симпатію до фігурантам «Кремлівського доповіді».

Американська фінансова розвідка фактично продовжила роботу Фонду боротьби з корупцією, розташовуючи незмірно великими ресурсами, ніж Олексій Навальний і його співробітники. З метою сприяння цим благородним цілям впливовий американський дослідний центр Atlantic Council підготував для Конгресу і адміністрації США аналітичний доповідь.

Я був одним із його співавторів і досі пишаюся тим, що своєю рукою вписав у нього наступний абзац: «Визначення «Кремлівському доповіді» імен корумпованих чиновників і політиків, близьких до режиму Путіна, може спонукати їх до «закручування гайок» і проведення акцій проти тих урядових інститутів США, які займаються введенням санкцій проти Росії. Це процес, у свою чергу, може призвести до дій щодо замороження активів корумпованих чиновників і політиків, з тим щоб у відповідний момент ці кошти були повернуті народу Росії».

Забігаючи вперед, скажу, що цей «подвиг розвідника» виявився моїм останнім успіхом в справі повернення російського народу побіжного трильйона. Деякою втіхою для мене служить справедливе рішення американською адміністрацією аналогічної проблеми щодо братського киргизького народу. В англо-саксонської системі прецедентного права це дуже важливо.

Наближався крайній термін подання доповіді, 29 січня 2018 року. Абсолютно випадково, напевно, 27 січня Вашингтон відвідала безпрецедентна делегація – вищі керівники трьох російських спецслужб, двоє з яких перебували під персональними санкціями. Трійка прилетіла регулярним рейсом «Аерофлоту» і публічно ніде не світилася.

До того часу «Кремлівський доповідь» вже був узгоджений працювали над ним відомствами та підготовлено до передачі в Конгрес. Тільки вранці 30 січня з’ясувалося, що опівночі «прапорці» доповідь все-таки був Міністерством фінансів представлений. Очевидно, затримка була викликана тим, що на якомусь дуже високому адміністративному рівні в останній момент у документ внесли суттєві зміни.

Більшість спостерігачів відразу ж назвали його «телефонною книгою адміністрації президента і уряду РФ». Стаття 241 закону «Про протидію супротивникам Америки…» вимагала від виконавчої влади не тільки представити список людей, близьких до режиму Володимира Путіна та залучених до її діяння, але і надати по кожному з цих персонажів докладну фінансову документацію, що включає розмір стану, джерела доходу, корупційні схеми, власність родичів і повний список всіх активів, що знаходяться в юрисдикції США.

Вся ця інформація була перенесена в закриту секретну частину доповіді, що не дозволяло використовувати її для подальших юридичних процедур. Важко не зв’язати цю затримку з таємничим візитом трьох вищих керівників російських спецслужб в Вашингтон. У Москві 30 січня зітхнули з глибоким полегшенням.

Реальна вина Заходу – в тому, що він так довго співпрацював з кремлівської клептократією, дозволяючи їй відмивати награбоване в Росії

Під тиском Конгресу 6 квітня Міністерство фінансів США зробив перші конкретні дії щодо виконання положень статті 241 закону. Послухавши, нарешті, багаторічним закликів російської опозиції боротися з відмиванням кримінальних російських грошей на території США, Міністерство фінансів США заморозив активи 24 представників «путінської еліти»: «Всі знаходяться під юрисдикцією США фінансові активи, що належать [підпадають під санкції] особам, заморожуються і будь-які взаємодії з ними забороняються».

Дуже показовою була реакція Росії. Путінська пропаганда вже через кілька годин після оголошення персональних американських санкцій зробила непоправну політичну помилку, розпочавши кампанію солідарності з «капітанами російського бізнесу», на священну приватну власність яких спокусилися-де заокеанські русофоби. І не просто кампанію солідарності, а патріотичний почин пересічних громадян фінансово розділити тягар замучених від санкцій мільярдерів.

Справедливо відповів Навальний: «Це для вас, путинистов, санкції проти громадянина Кіпру Дерипаски – образу Росії і невдача Росії. А для нормальної людини і Дерипаска, і Вексельберг, і Ротенберг, і Шамаловы – вороги Росії і її народу». Правда сьогоднішньої Росії полягає в тому, що це оціночне судження поділяють, ймовірно, 99% населення країни. І кожне нове розширення кремлівського російського списку буде зустрічатися думкою народним з тим же гарячим одностайним схваленням.

У Кремлі, мабуть, це зрозуміли, тому тема санкцій 6 квітня і реакції на них була в пропаганді сором’язливо притишена. З Думи був відкликаний урядовий законопроект про контрсанкциях. Припинилися розмови про компенсації постраждалим «капітанам російського бізнесу». А ось у Вашингтоні, схоже, так і не відчули величезного політичного значення масового позитивного, нехай і мовчазного, відгуку росіян на дії американської влади. І це після десятиліть істеричною антиамериканської пропаганди!

З тих пір Міністерство фінансів ось уже близько року мовчить. Більш того, в січні цього року санкції з компаній найбільш одіозного з 24 ворогів Росії і її народу були частково зняті. В інтересах американської економіки, як роз’яснив той же Мінфін.

Киргизам пощастило. У них вкрали 4,6 млн доларів, і США повертають цю дрібничку киргизькому народу радісно й урочисто. У росіян вкрали 1 000 000 000 000 доларів. І ці величезні активи вже заробили в американській економіці, ставши її органічним елементом. Повертати їх дійсно складно і болісно. Але якщо не повертати, то все, що сталося з Росією за останні три десятиліття буде сприйматися як гігантська двоходова комбінація за її пограбування підступними англосаксами. Інша інтерпретація просто виявиться неможливою.

Між тим стратегічною метою Заходу, найважливішим завданням його безпеки є не загострення стосунків з Росією, а припинення гібридної війни, нав’язуваної йому кремлівським режимом. Ця війна підживлюється всередині Росії безпрецедентної кампанії ненависті до Заходу, що спирається на пропагандистські міфи про «вини» Заходу і «приниження» Росії. Захід може виграти цю війну (як і попередню, холодну) тільки в умах і серцях російських громадян.

Але для цього Захід повинен ясно показати, що протистоїть не Росії та росіян, а кремлівської клептократії, унизившей власний народ. Реальна вина Заходу – в тому, що він так довго співпрацював з клептократією, дозволяючи їй відмивати награбоване. В результаті Захід отримав і ганьба співучасті, і гібридну війну. Ще не пізно змінити модель поведінки: строго слідуючи своїм власним законодавством, заарештувати величезні активи клептократів, щоб передати їх законному власнику – першому посткриминальному уряду Росії.

P. S. Нам не дано передбачити, як наше слово відгукнеться. Ніколи раніше моє скромне слово не озивалося так містично швидко. Не встиг я відіслати цей текст редактору, як Палата представників Конгресу США зажадала від директора Національної розвідки США підготувати звіт про активи Володимира Путіна. Я назвав би цю резолюцію Putin – Bakiyev Act.