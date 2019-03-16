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У Зімбабве вирує циклон: понад 100 зниклих без вести

16.03.2019

В Зимбабве бушует циклон: более 100 пропавших без вестиЦиклон торкнувся в загальній складності близько тисячі осіб.

Як мінімум 100 людей вважаються зниклими без вести в східній частині Зімбабве з-за сильного тропічного циклону.

Місцеві влади висловили побоювання, що тропічний циклон Идаи міг забрати життя зімбабвійців. Однак, офіційної інформації про жертви поки не надходило.

Циклон торкнувся в загальній складності близько тисячі осіб у провінції Маникаленд, яка знаходиться на кордоні з Мозамбіком. Сильний снігопад призвів до перебоїв з подачею електроенергії.

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