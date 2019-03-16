У Зімбабве вирує циклон: понад 100 зниклих без вести

Циклон торкнувся в загальній складності близько тисячі осіб.



Як мінімум 100 людей вважаються зниклими без вести в східній частині Зімбабве з-за сильного тропічного циклону.

Місцеві влади висловили побоювання, що тропічний циклон Идаи міг забрати життя зімбабвійців. Однак, офіційної інформації про жертви поки не надходило.

Циклон торкнувся в загальній складності близько тисячі осіб у провінції Маникаленд, яка знаходиться на кордоні з Мозамбіком. Сильний снігопад призвів до перебоїв з подачею електроенергії.