П’ять років тому в Криму пройшов референдум. Як РФ забрала півострів, а Україна втратила

16 березня 2014 року в Криму пройшов референдум про статус півострова. За офіційними даними, за приєднання до Росії виступили майже 97% виборців. Цьому передував захоплення будівель місцевого парламенту і уряду, а також блокування і роззброєння українських частин «зеленими чоловічками». Всі головні події «кримської весни» — в фотохронике.

23 лютого

21 лютого під тиском країн Заходу екс-президент України Віктор Янукович підписав з опозицією угоду про врегулювання кризи в Україні, після чого покинув Київ.

Вночі 23 лютого президент Росії Володимир Путін розпорядився провести спецоперацію по евакуації президента України Віктора Януковича і членів його сім’ї в безпечне місце на території Криму, оскільки, за словами Путіна, «організатори перевороту у Києві готували фізичне усунення Януковича». Після цього, закриваючи нараду з керівниками задіяних спецслужб, Володимир Путін, за його власними словами, доручив почати роботу щодо повернення Криму до складу Росії».

У той же день у Севастополі збирається 20-тисячний мітинг народної волі проти фашизму».

На ньому мером міста обирають російського підприємця Олексія Чалого, який за кілька годин до цього повернувся в Севастополь з Москви. На мітингу також вирішують більше не перераховувати податки з міської скарбниці в Київ, а також створити загони самооборони з числа добровольців.

24 лютого

На півострові відбуваються численні мітинги. Під час чергової акції демонстранти встановили російський прапор біля будівлі мерії Севастополя. На наступний день російський прапор з’являється на будівлі парламенту Криму.

26 лютого

Біля будівлі парламенту в Сімферополі проходить масовий мітинг Меджлісу кримсько-татарського народу. Голова народного зібрання Рефат Чубаров заявив, що кримські татари не дадуть відірвати півострів від України. Одночасно там же проходить мітинг партії «Русское единство». Почалися сутички, під час яких постраждали 30 осіб, двоє загинули: один у тисняві, в іншого не витримало серце.

27 лютого

Вранці 27 лютого невідомі люди в масках, озброєні вогнепальною зброєю, захопили будівлі парламенту і уряду Криму. Над будівлями були підняті російські прапори, біля входу з’явилися барикади. Невідомі заявили, що є представниками самооборони російськомовного населення півострова.

Вдень Верховна рада Криму відновила роботу: парламент проголосував за проведення в Криму референдуму «з питань удосконалення статусу та повноважень» регіону, оцінив ситуацію в Україні як «неконституційного захоплення влади радикальними націоналістами», а лідер партії «Русское единство» Сергій Аксьонов рішенням Верховної ради зайняв посаду голови Ради міністрів Криму.

28 лютого

«Зелені чоловічки» у формі без знаків розрізнення і місцеве населення блокують військові частини і встановлюють контроль над сімферопольською аеропортом, аеродромом Новофедорівка, комплексом будівель ДТРК «Крим», вузлами зв’язку ВАТ «Укртелеком». Катер Чорноморського флоту РФ стає на стоянку в Балаклавській бухті під Севастополем, блокуючи вихід з бухти в море кораблів і катерів українських прикордонників.

В той же день, виступаючи на прес-конференції в Ростові-на-Дону, президент України Віктор Янукович заявив, що Крим повинен залишатися у складі України, зберігаючи широку автономію.

У Києві проходить засідання Ради національної безпеки і оборони України щодо ситуації в Криму. У цей момент виконуючому обов’язки президента України Олександру Турчинову дзвонить спікер Держдуми Росії Сергій Наришкін.

«Поговорили… Що сказати? Наришкін передав мені загрози від Путіна. Вони не виключають, як він сказав, прийняття жорстких рішень за переслідування росіян і російськомовних. Мабуть, натякають на прийняття рішення про введення військ не тільки в Криму. Передав слова Путіна, що якщо загине хоч один росіянин, вони оголосять нас військовими злочинцями і будуть переслідувати по всьому світу. Я відповів, що, почавши агресію проти України, вони вже стали злочинцями і будуть відповідати перед міжнародним судом. Тобто десь так поговорили…», — передав зміст розмови присутніх на засіданні Турчинов.

1 березня

1 березня прем’єр-міністр Криму Сергій Аксьонов тимчасово перепідпорядкував собі усі силові структури республіки і звернувся до президента Росії Володимиру Путіну з проханням про надання сприяння у забезпеченні миру і спокою на території Криму.

У цей же день депутати міської ради Севастополя проголосували за непокору київській владі та за підтримку проведення в Криму референдуму про розширення статусу автономії.

3 березня

До ранку 3 березня всього кілька військових частин на півострові залишилися в підпорядкуванні Києву. Серед них авіаційна бригада повітряних сил на аеродромі «Бельбек» під Севастополем, 36-а бригада в селі Перевальному, військово-морська база ВМСУ в селищі Новоозерном, центр оперативного та бойового забезпечення ВМСУ в Бахчисараї і база морпіхів у Феодосії.

Українським військовим був поставлений ультиматум: «або перейти на бік кримської влади, або скласти зброю, або виїхати з території півострова, в іншому випадку їм було обіцяно штурм військових частин. В умовах відсутності чітких наказів з Києва військовослужбовці України не надали збройного опору російським військам, що дозволило останнім захопити без бою українські військові бази і гарнізони на півострові.

У Міністерстві оборони України вже офіційно говорять про те, що загарбники, які без єдиного пострілу беруть під контроль військові частини в Криму, — росіяни.

4 березня

Володимир Путін, відповідаючи на питання журналістів у зв’язку з ситуацій в Україні, заявив: «Росія не розглядає варіант приєднання Криму. Тільки самі громадяни в умовах свободи волевиявлення і безпеки можуть і повинні визначати своє майбутнє». Разом з тим він зазначив, що «поки ніхто не скасовував право націй на самовизначення».

Він також відкинув всі припущення щодо того, що саме російські збройні сили брали участь у останні дні в будь-яких операціях на території півострова.

«Ви подивіться на пострадянський простір. Там повно форми, яка схожа на форму… Підіть у магазин у нас, і ви купите там будь-яку форму. Це були місцеві сили самооборони», — заявив він журналістам, поставили питання про «зелених чоловічків» і «ввічливих людей».

5 березня

Відповідаючи на питання журналістів, чи немає в Криму серед людей без розпізнавальних знаків російських військовослужбовців, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ці люди жодного відношення до російської армії не мають.

6 березня

Верховна Рада Автономної Республіки Крим звернувся до президента Росії Володимиру Путіну з проханням включити республіку до складу Росії в якості суб’єкта РФ і призначив на 16 березня загальнокримський референдум.

У цей же день Верховна Рада Криму сформував незалежні від київських властей міністерства і відомства. В автономії також створені власні прокуратура, служба безпеки, департамент охорони, митниця, податкова і пенітенціарна служби, а також соціальні фонди, незалежні від України.

9 березня

У Криму припинили мовлення всі українські телекомпанії. Тепер на їх частотах транслюють російські канали. За словами міністра інформації Криму Дмитра Полонського, українські телеканали були відключені по юридичним причинам і моральним принципам.

13 березня

На засіданні Ради Безпеки ООН призначений Верховною Радою прем’єр-міністром України Арсеній Яценюк заявив, що Київ готовий піти на розширення повноважень Криму в українському парламенті, якщо це буде зроблено конституційним шляхом через проведення загальнонаціонального діалогу.

15 березня

Росія наклала в Раді Безпеки ООН вето на проект резолюції, що називає майбутній в Криму 16 березня референдум нелегітимним. Документ, представлений США, отримав підтримку 13 країн-членів РБ ООН при одному, що утримався — Китаї.

16 березня

В Криму і Севастополі відбувся загальнокримський референдум. Згідно з підсумковим протоколом виборчої комісії Автономної республіки Крим, за приєднання до Росії проголосували 96,77% виборців, за розширення автономії в складі України — 2,51%. Явка виборців склала 83,1% виборців. У Севастополі за входження до складу Росії проголосували 95,6%, за автономію в складі України — 3,37%. Явка виборців у Севастополі досягла 89,5%.

17 березня

Верховна рада Криму на позачерговому пленарному засіданні прийняв постанову «Про незалежність Криму». Згідно з документом, Крим проголошується незалежною суверенною державою — Республікою Крим, у якої місто Севастополь має особливий статус. У тій же постанові депутати кримського парламенту звернулися до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу Росії в якості нового суб’єкта зі статусом республіки.

У міськраді Севастополя одноголосно прийняли ухвалу про входження до складу Росії в якості окремого суб’єкта Федерації — міста федерального статусу.

У той же день президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання Республіки Крим суверенною і незалежною державою. У свою чергу Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільноти із закликом не визнавати Республіку Крим.

18 березня

У Георгіївському залі Кремля президент Росії Володимир Путін разом з представниками Криму і Севастополя підписали договір про входження Криму до складу Росії.

Світове співтовариство результати референдуму в Криму не визнало.

На сьогоднішній день Крим як частину Росії визнали на офіційному рівні менше десятка держав, серед них Нікарагуа, Венесуела, Сирія, Куба і Північна Корея.