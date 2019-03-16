Червоні канібали В суперечці про хунвейбинах-людожерів досі не поставлено крапку

Роки «культурної революції» відзначені періодом масового канібалізму в повіті Усюань Гуансі-Чжуанського автономного району. Цю історію регулярно згадують на Заході, в Росії майже не знають, а в КНР вважають вигадкою.

16 травня виповнилося 50 років з початку Великої пролетарської культурної революції в Китаї. 10 років буйства молодіжних банд — хунвейбінів (студентів-«червоногвардійців») і цзаофанів (молодих робітників-«бунтарів») — коштували країні 100 мільйонів постраждалих і майже 2 мільйонів убитих. «Культурна революція, започаткована з ініціативи національного лідера і використана у своїх цілях реакціонерами, переросла в хаос, став катастрофою для партії, країни і народу, — йдеться у програмній статті провідною партійної газети «Женьмінь жибао», опублікованій до ювілею. — Компартія Китаю визнала, проаналізувала і виправила помилки, допущені партійними чиновниками і лідерами держави, а також перегини на місцях». Один з таких перегинів — масовий канібалізм в повіті Усюань Гуансі-Чжуанського автономного району, історія, яку на Заході регулярно згадують, в Росії майже не знають, а в КНР вважають вигадкою. Що ж у цій історії-правда, а що брехня?

«Пізно вночі вбивці ходили навшпиньки, щоб знайти свою жертву, різали її і витягали серце і печінку. Оскільки вони були недосвідчені і перелякані, то помилково взяли легкі і повинні були повернутися знову на місце вбивства. Нарешті, зварили органи, хтось приніс з дому горілку, хтось- спеції… Кілька людей при гаснущем вогні під каструлею їли мовчки і квапливо…»

Так описує події, що відбувалися в третій рік революції в повіті Усюань, китайський дисидент Чжен В. Він сам був хунвейбином і в рамках програми «Вгору в гори, вниз до села» добровольцем відправився в провінцію, щоб нести селянам світло знань і правильної ідеології.

Після «культурної революції» Чжен І вирішив стати письменником. Опублікував кілька повістей і оповідань, але незабаром його затягнула в жорна політична боротьба, яка призвела у 1989 році до відомих подій на площі Тяньаньмень. Чжен опинився в лавах переможених. Три роки він ховався від поліції і спецслужб, потім перебрався в тоді ще британський Гонконг, звідти на Тайвань і в США.

Там колишній хунвейбин видав спершу на китайською, а потім і на англійській книгу «Червоний меморіал», відразу стала бестселером. Навіть була сформована група з висунення Чжена на Нобелівську премію з літератури. Чжен І стверджував, що на початку 1980-х він неодноразово відвідував повіт Усюань, де збирав матеріали — офіційні документи, розповіді очевидців, чутки і легенди — про події там у роки «культурної революції». Найбільше Чжена цікавив практикувався тоді канібалізм. Ці матеріали лягли в основу прославила його книги.

ММаленькая громадянська війна

У 1968-му молодіжні банди безчинствували по всій країні, вбиваючи викладачів і «класових ворогів», громлячи установи культури та університети. Все частіше цькування інакомислячих вырождалась у звичайні міжкланові розборки: загони хунвейбінів в Кантоні билися за контроль над містом, застосовуючи артилерію. Мао Цзедун, сам санкціонував розгул терору, змушений був кинути проти «червоногвардійців» військо та загони народної міліції: місто Гуйлінь довелося брати штурмом, і там були перебиті майже всі хунвейбіни.

Своя маленька громадянська війна йшла і в повіті Усюань Гуансі-Чжуанського автономного району. З одного боку — хунвейбіни з «Групи 22 квітня», з іншого — провінційна партійна бюрократія, яку підтримував 1-й політкомісар военрайона Гуансі Вей Гоцин. У розпорядженні Вея були місцеві силовики і авторитет влади, а «червоногвардійці» зробили ставку на терор.

Перші сутички відбулися в січні 1968-го: «летючі загони» хунвейбінів атакували «опозиціонерів і ухильників», забиваючи їх до смерті палицями і кулаками, відрізаючи голови, закопуючи живцем, топлячи і навіть підриваючи. В одному з міст діяла жіноча банда неповнолітніх, називали один одного «сестрами» і брали псевдоніми за кількістю вбитих — «Сестра Шість», «Сестра Дев’ять» і так далі.

15 квітня в повіті був створений місцевий Революційний комітет хунвейбінів, і тоді ж було зафіксовано перші випадки канібалізму. За словами Чжена, епідемія антропофагии «поширювалася подібно чумі».

ССердце, печінка, пеніс

14 травня 1968 року група з 11 осіб на чолі з братами Вей напала на якогось Чень Гожуна, вбила його великим ножем і вирізала печінка, розділивши її між 20 членами банди. У тому ж місяці хунвейбіни — учні середньої школи — забили до смерті вчительку географії Ву Шуфан, під дулом пістолета змусили її колегу вирізати у вбитої печінку і серце, засмажили і урочисто з’їли. Незабаром людоїдство взяла на озброєння і протилежна сторона.

«Чорні антипартійні бандити» каються в своїх гріхах перед народом. Фото: книга «Червоний рядовий репортажу» Чи Чженьшеня

Чжен виділив три стадії наростання епідемії канібалізму: початкову, коли органи таємно вилучалися у вбитих, фазу підйому, коли поїдання плоті набувало дедалі більшу відкритість, відбувалося при світлі дня, на площах, під розгорнутими червоними прапорами з партійними гаслами, і, нарешті, фазу масового божевілля, коли людоїдство вже сприймалося як норма.

Щоб дійти до третьої стадії, жителям Усюани знадобилося зовсім небагато часу. Вже в червні випадки канібалізму відзначалися у всій провінції. У дні масового психозу їли не тільки серце, але й інші частини тіла, включаючи навіть ступні ніг. Іноді людське м’ясо подавалося під вино і пиво, страви з нього сервірували в їдальні революційного комітету.

Жертвами ставали колишні поміщики, «праві ” ухильники», розжалуваний чиновники і «контрреволюціонери». Далеко не завжди канібалізм був викликаний ідеологічної ревнощами: так, Чжен наводить історію про те, як учитель-чоловік, дізнавшись про те, що серце молодої жінки сприяє лікуванню хвороб, звинуватив одну з своїх учениць в контрреволюционности, домігся її страти і потім таємно вирізав потрібний орган.

Тих, хто відмовлявся їсти чоловічину, карали — виключали зі шкіл, усували від роботи. Ті ж, хто демонстрували міць духу і плоті, отримували просування по партійній лінії — так, одна з вчительок, Ван Вэньлю, завдяки канібалізму стала заступник голови місцевого революційного комітету. Вона катувала своїх жертв і поїдала потім їх репродуктивні органи.

ДДеревня захищається

Епідемія перекинулася і на село. Селянам було не до внутріпартійної боротьби: люди пригадували один одному старі образи. Один з людожерів, літній І Ваньшэн, в 1980-х так описував їн чжену те, що відбувалося: «Я не приховую, що вбив сина місцевого поміщика. Я вбив його ножем. Перший ніж виявився дуже тупим, і я викинув його. Іншим ножем мені вдалося розпороти йому живота. Але коли я спробував витягнути серце і печінку, кров була дуже гарячою — вона обпекла мені руки, і мені довелося охолодити їх у воді. Коли я вийняв його органи, я різав їх на шматки і поділився з жителями села». Свої дії І Ваньшэн пояснив тим, що колишній поміщик в часи великого голоду закрив комори, і його односельці жебракували по сусідніх селах.

Психоз канібалізму охопив не всіх. Щоб позбавити людей від мук совісті, влада одного з сіл вирішили влаштовувати загальну роздачу їжі з котла, де варилися разом шматки свинини і людського м’яса. Ті, хто не хотів їсти людську плоть, могли втішати себе тим, що їм трапляється виключно свинина; інші раділи, що поїдають м’ясо класових ворогів.

Божевілля вдалося зупинити лише в липні завдяки місцевим партійним ветерану Ван Цзуцзяню. Користуючись старими зв’язками у верхівці КПК, він послав звістку в Пекін. Китайські власті були в шоці. На запит Вей Гоцин підтвердив відомості Вана і попросив надіслати додаткові війська, щоб розправитися з людожерами. За особистим розпорядженням прем’єра Чжоу Еньлая, в Усюань були направлені війська, жінки з хунвейбінами та поклали край розгулу канібалізму. Більшість учасників були страчені, в повіті запанувало довгоочікуваний спокій.

Чай для вбивць

У 1983 році, коли пристрасті вляглися, провели закрите розслідування. Було встановлено, що з 220 тисяч жителів Усюани за перше півріччя 1968-го загинули 528 осіб. Офіційно зафіксовано 76 випадків канібалізму. Чжен І посилається на документи розслідування, згідно з яким у 56 жертв були з’їдені серце і печінку, у 13 — геніталії. 18 осіб обгризли «до ступень», у семи вирвали нутрощі, поки вони ще були живі. Деякі загиблі потрапили в кілька категорій відразу. Всього було виявлено близько 200 канібалів, 91 виключили з партії, 34 засудили до різних термінів — від 2 до 14 років, ще близько 100 понесли різні покарання, в основному адміністративні.

В цілому покарання були досить м’якими: за версією Чжен І, місцева влада не бажали ворушити минуле, тим більше що багато партійних лідерів повітового рівня самі були замішані в людоїдстві або покривали його. Приміром, вже згадану Ван Вэньлю позбавили партквитка і зняли з усіх постів, але подальших репресій не було, так як слідству не вдалося довести, що вона поїдала репродуктивні органи своїх жертв. В основному ж була зроблена ставка на порозуміння і примирення: так, троє колишніх хунвейбінів, до смерті запытавших в 1968 році дошкільника, сина класового ворога (його прив’язали до вантажівки і тягли за машиною на мотузці), у супроводі місцевого партійного чиновника прийшли в будинок до його матері і принесли свої найглибші вибачення. Закінчилося все спільним чаюванням.

Як стверджує Чжен, відвідував регіон через два десятиліття після описуваних подій, йому вдалося зібрати імена і прізвища 56 жертв канібалізму, все ж їх було близько 100 осіб. Кількість людожерів в Усюани Чжен І оцінює в 10-20 тисяч чоловік.

ЧЧжуаны і методологія

Майже одразу робота Чжена піддалася критиці з боку західних вчених. Його лаяли за те, що дослідження не відповідає науковим критеріям. Занадто багато у «Червоному меморіалі» крові, спекуляцій і необґрунтованих припущень, занадто явно колишній хунвейбин декларує свою головну мету — засудити комунізм як ідеологію (в результаті роботу Чжена підняла на щит і тиражує, наприклад, секта «Фалуньгун», хоча Чжен І прямо стверджує, що відповідальність за це несуть виключно місцеві партійні лідери, які діяли без санкції Пекіна).

Статуя Будди в Ханчжоу, прикрашена гаслами «Знищити старий світ» і «Побудувати новий світ».

Багатьох бентежить і підхід Чжен І до джерел — він валить в одну купу документи, інтерв’ю, чутки і плітки, не роблячи між ними різниці за ступенем достовірності. В результаті важко відокремити зерна від плевел. Здивування викликає і творчий метод — Чжен намагається створити враження, що писав своє розслідування по гарячих слідах, хоча в реальності після описуваних подій до того моменту пройшло вже 15 років. Літературний критик Ган Юе і зовсім назвав книгу «чисто художнім твором, незважаючи на претензії автора на наукову достовірність і точність даних».

До того ж Чжен І зловживає аматорської антропологією, пояснюючи події в Усюани традиціями проживає там національної меншини — чжуан, колись практикували ритуальний канібалізм. Незрозуміло, чому раптово чжуан, давно змішалися з титульним більшістю Китаю — хань, повинні були повернутися до давно забутих традицій предків. Критики нагадують, що більшість ексцесів довелося на міські райони і передмістя, де активно діяли хунвейбіни, а в етнічних чжуанских селах подібні випадки фіксувалися порівняно рідко. Більш того, чжуаном був політкомісар Вей Гоцин, що поклав край розгулу канібалізму.

ЛЛожь і провокація

У свою чергу КПК категорично заперечує канібалізм в Усюани. Звичне «влада щось приховують!» тут навряд чи може служити поясненням: після «культурної революції» в КНР пройшли численні процеси над винними в «перегинах», ті, хто катував і вбивав невинних, відомі ледь не поіменно. Визнані випадки масових розправ у Усюани. Надбанням гласності в ході внутрішньопартійної боротьби стали самі страшні епізоди розправ з неугодними. Важко зрозуміти, чому саме канібалізм, про який пише Чжен І, виявився фігурою умовчання.

Вітчизняні китаисты займають в цьому питанні виважену позицію: не заперечуючи, що подібне, в принципі, могло мати місце, вони відзначають, що людоїдство ніде не носило масового характеру, як стверджує Чжен. Жодного повідомлення про канібалізм у Усюани не з’являлося в ті роки ні в китайській, ні в зарубіжній пресі, хоча про інших розправах хунвейбінів і цзаофанів з неугодними, а потім — армії з хунвейбінами та цзаофанями, китайські ЗМІ докладно інформували населення.

Нещодавні спроби Agence France Presse підтвердити інформацію Чжена закінчилися в цілому невдачею: агентство організувало експедицію в Усюань, але більшість місцевих жителів заявили кореспондентам, що нічого не чули і не знають про людоїдство в повіті в роки «культурної революції».

Лише один чиновник, який сказав, що брав участь у розслідуванні 1983 року, повідомив репортерам, що слідча комісія встановила 38 випадків канібалізму. Коли цей неназване джерело намагався ініціювати кампанію по наданню матеріалів гласності, місцеві партійні керівники Гуансі-Чжуанського автономного району написали колективний лист у Пекін, зажадавши від правдолюба публічно спростувати наклеп, покаятися і виступити з самокритикою. Зробити це він відмовився, натомість спрямувавши складену з матеріалів розслідування книгу в один з китайських видавництв. Якщо вона найближчим часом, як припускають французькі репортери, вийде з друку, то в суперечці про канібалізм у Усюани може бути нарешті поставлена крапка.

Маоїзм – трагедія Китаю