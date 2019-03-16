Ситник бреше, що НАБУ не знало про участь Гладковського-молодшого в корупційних схемах, — журналістка Bihus Info Іванова

Журналісти Bihus Info завдяки колегам з Цензор.НЕМАЄ отримали доступ до частини листування фігурантів скандалу в «Укроборонпромі», яку прокуратура ще в 2017 році передала НАБУ.

«03.02.2017 Рогоза — Жукову «підключити Ігоря …»

«… в юрисдикції Ігоря погашення та підписання …

«… йому вже не горить і сильно на#$й не треба. Коли треба було шапки летіли …» «… Нехай дзвонить Бабичу Глушко підіймає хвилю і кіпіш …» Це одна з листувань, яка була передана прокуратурою НАБУ ще в 2017 році. Завдяки Цензору і Юрію Бутусову, пазлик нарешті зібрався до кінця», – пише Іванова.

На думку журналістки, з однієї цитати ясно, що Ігор Гладковський – учасник схеми, який заробляє на неї, вирішує питання про перерахування грошей і може зателефонувати директорам заводів безпосередньо.

«Ситник вже два тижні розвішує локшину по парканах, що НАБУ не отримувало / не знало нічого Гладковскому. …Але серед переданого були ось такі розмови про Гладковском, після прочитання яких ще в 2017 році все підрозділ, яке вело справу за Оптимі, з Ситником на чолі колони — повинні були як ошпарені бігти в прокуратуру», – стверджує автор розслідування.

«Варіантів, чому НАБУ, маючи на руках таке — за два роки так і не вытребовало всю переписку і не зайнялося угрупованням «хлопчиків», не так вже й багато. Всього два. Перший — клінічний ідіотизм. Типу ми прочитали і ніфіга не зрозуміли. Хлопці — це тупо на вихід. Другий — усвідомлене прикриття керівництвом НАБУ оборонної афери саме у зв’язку з тим, що серед її учасників фігурує син друга і бізнес-партнера Президента. А це — на вихід підстрибом зараз вже», – продовжує Іванова.

«На другий тиждень після виходу розслідування Ситник визнав, що досі не витребував матеріали. На третій — що «ініціював процедуру витребування». Як на мене, з вищевказаних двох варіантів залишається тільки один. Другий», – підсумовує журналістка.