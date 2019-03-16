У Британії шукають екстремістів, “надихали” новозеландського стрілка

MI5 веде розслідування.

Служба безпеки Великобританії (MI5) проводить розслідування щодо можливих зв’язків Брентона Тарранта, що скоїв напад на мечеті в Новій Зеландії, з екстремістами в Британії.

MI5 веде розслідування зв’язків терориста в Британії після того, як він закликав своїх прихильників вбити мера Лондона Садка Хана. Видання нагадує, що Хан є мусульманином.

Крім того, у своєму маніфесті, опублікованому незадовго до атак, Таррант заявляв, що надихнувся ісламофобськими нападами в Британії. Зокрема, він згадав атаку на мечеть в Фінсбері Парк в Лондоні.

Нагадаємо, що масова стрілянина в двох мечетях Новій Зеландії сталася вранці 15 березня.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у причетності до стрілянини – трьох чоловіків і одну жінку.

За останніми даними, жертвами стрілянини стали 50 осіб.

Одним з озброєних нападників виявився австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: “Це терористичний акт”. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан мечеті.