Ford звільняє тисячі співробітників у Німеччині

Це дозволить концерну зберегти понад 440 млн євро.



Американський автоконцерн Ford має намір скоротити п’ять тисяч робочих місць у Німеччині.

Подібний крок є частиною оголошеної в січні європейської програми концерну по реструктуризації, заявив представник Ford у п’ятницю, 15 березня. У листі керівництва концерну співробітникам зазначається, що ця міра дозволить зберегти не менше 500 млн доларів (у перерахунку – 441 млн євро).

У Німеччині число зайнятих на підприємствах Ford становить 24 тисячі осіб, більшість з них працюють в Кельні. За інформацією газети Kölner Stadt-Anzeiger, концерн має намір надати компенсації за звільнення співробітників до 49 років і запропонувати достроково вийти на пенсію працівникам старше 50 років.

У лютому члени правління концерну Ford повідомили прем’єр-міністра Великобританії Терезу Мей про перенесення виробництва із Сполученого Королівства. Концерну належать два британських моторостроительных заводу. Місяцем раніше стало відомо, що у разі неврегульованого “Брекзита” (виходу Великобританії з ЄС) Ford може втратити до 1 млрд доларів.

Крім того, керівництво концерну розглядає можливість закриття своїх заводів у Росії. Мова йде про підприємства у Всеволожську Ленінградської області, де випускають моделі Focus і Mondeo, а також в Набережних Челнах, де виробляють EcoSport і Fiesta, зазначили співрозмовники агентства Reuters. За їх словами, подібні заходи пов’язані з глобальною реструктуризацією.

Також 13 березня німецький автомобільний концерн Volkswagen повідомив, що в найближчі п’ять років має намір скоротити від 5 до 7 тисяч робочих місць. Зокрема, нових співробітників не будуть набирати на місця, що звільняться в результаті виходу на пенсію.