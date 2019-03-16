У Парижі при пожежі, влаштованому «жовтими жилетами», постраждали 11 людей

У Парижі під час протестної акції «жовтих жилетах» під час підпалу банку постраждали 11 осіб.

Повідомляється, що постраждалі отримали легкі поранення.

«Двоє врятовані з вогню. Жінка і її дитина були заблоковані на третьому поверсі», — повідомили пожежники.

За попередніми даними, серед поранених — двоє поліцейських.

«Пожежники Парижа і наші сили порядку приступили до евакуації всіх жителів навмисне підпаленого будинку. Вогонь був узятий під контроль. Особи, які скоїли цей акт, не є ні маніфестантами, ні погромниками. Це вбивці», — повідомив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

— Anthony D (@AnthonyDepe) 16 березня 2019 р.